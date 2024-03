PUD condena que chavismo tilde a Vente de ‘terroristas’, es un «acto cobarde» contra María Corina, dicen

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) condenó, este miércoles 27 de marzo, que el chavismo catalogue a Vente Venezuela como un grupo «terrorista y criminal».

Por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter (X), la PUD calificó estas nuevas acciones como un «acto cobarde en contra de María Corina, su partido y los ciudadanos que trabajamos por un cambio para nuestro país».

«Desde la Plataforma Unitaria Democrática, condenamos la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de continuar la persecución contra las fuerzas democráticas al catalogar a Vente Venezuela como un grupo terrorista y criminal», comienza el escrito.

«Denunciamos esta delicada situación, ya que al Estado acusar falsamente a venezolanos, partidos políticos y organizaciones civiles, se violan sus DDHH y arrecia el autoritarismo que caracteriza al régimen. La pretensión de Maduro es ir por los compañeros de Vente y de las fuerzas democráticas, incluso ir por María Corina Machado«, se advierte.

Asimismo, en el mensaje de la PUD, se hace un llamado a la comunidad internacional para que estén atentos «sobre esta arremetida de Nicolás Maduro y el régimen que dirige».

«Nosotros seguiremos trabajando por el cambio este 2024 por la vía electoral y democrática para que la libertad y la justicia vuelvan a nuestro país», concluyen

SOBRE LAS ACUSACIONES

Maduro aseguró, este lunes 25 de marzo, que las tres personas detenidas durante la concentración en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) “militan” en Vente Venezuela.

“¿Quiénes intentaron golpes de Estado una y mil veces? ¿Quiénes tratan de matarme? Hoy fueron capturados dos hombres. Aquí, dos hombres con armas. Pretendían hacerme un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista, Vente Venezuela”, alertó.

Asimismo, señaló que la oposición no “ha podido, ni podrá” contra el chavismo. Reiteró la petición de estar alertas en las comunidades por los “intentos de violencia”. “Nosotros siempre venceremos”, recalcó.

Se indicó, que uno de los hombres lo detuvieron en la concentración situada en la Plaza Diego Ibarra. Mientras que el segundo se encontraba en la avenida Bolívar. Detalló, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, que una tercera persona, fue capturada cuando se desplazaba con la marcha frente a la sede de la Cantv.

«Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder», dijo Fernández.