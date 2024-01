﻿ ¿Podría no ser el candidato en las presidenciales? Las declaraciones de Maduro que se viralizan

A meses de las elecciones presidenciales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no tiene definido si Nicolás Maduro será su candidato o será otro político.

Y es que precisamente durante una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, le preguntaron a Maduro si será efectivamente el candidato del chavismo a la elección de 2024. A lo que el mandatario respondió: «Yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe… No Diosdado, Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, y estoy seguro de que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión».

«En esta decisión sobre mi eventual candidatura en 2024, nunca estará por delante ni ambiciones personalistas, ni individualistas, ni ego, ni sangre azul, estarán los intereses de la patria. Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar. Lo que sí te puedo decir hoy, es que este año 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una nueva lección a los imperios del mundo. Así como a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas», expresó.

MADURO Y LA PRESIDENCIA

Durante la entrevista, Maduro recordó que él asumió la presidencia de Venezuela tras la decisión tomada por Hugo Chávez antes de viajar a Cuba para tratar su enfermedad.

«Yo soy presidente no porque yo tenga un ego, y algún día dije: ‘quiero ser presidente’, o porque yo tenga la sangre azul. O mi apellido Maduro, sangre azul, amos del valle, o yo nací para ser presidente, como estos patiquines politiqueros de la oligarquía rancia, que se creen predestinados para ser presidentes porque tienen la sangre azul y el apellido. Yo soy un hombre de a pie, en la vida me he encontrado con los caminos para defender una idea, una causa, un proyecto. Y en ese camino nos encontramos con el maestro más grande, Hugo Chávez», señaló.

«Yo no soy yo, soy parte de una causa histórica. Soy parte de un proyecto nacional, soy parte de un poderoso movimiento popular de millones de hombres y de mujeres. Soy parte de un equipo: el Alto Mando Político Militar de la Revolución. Yo no me debo a mí mismo. Yo no impongo un ego, una predestinación. No. ¿Por qué fui presidente? Bueno porque al comandante Chávez, en un momento dado, le tocó, por una enfermedad muy grave, tomar una decisión. Y así fue, y el pueblo lo ratificó en unas elecciones heroicas, 14 de abril 2013″, manifestó.

Asimismo, recordó que en 2018 fue candidato presidencial porque el Partido Socialista Unido de Venezuela lo «decidió».

«En el 2018 dimos un debate en el movimiento popular venezolano, en el Gran Polo Patriótico, en el PSUV, y por ellos yo fui otra vez candidato. Porque ellos lo decidieron, no porque yo dije ‘estoy predestinado’, ‘tengo la sangre azul’, ‘soy más chévere’, ‘soy indispensable'», apuntó Maduro de acuerdo a lo publicado en La Jornada.