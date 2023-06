¿Qué ha pasado con Tareck El Aissami en medio del escándalo de corrupción roja? Esto respondió Saab

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que la investigación por presuntos actos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) llegó a la etapa de imputación.

Durante una entrevista con la periodista Margarita Oropeza en el programa «Abriendo Puertas» transmitido por Venevisión, Saab reveló que actualmente hay 43 personas privadas de libertad en relación con el caso Pdvsa-Sunacrip. Entre los privados de libertad hay exfuncionarios del Gobierno y presuntos colaboradores.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, Saab prefirió no emitir una opinión prematura.

«Mira yo siempre he dicho cuando me hacen esa pregunta, que en ello prefiero ser no solamente una persona responsable, sino no adelantarme a hechos que están en curso. Apenas estamos en una fase donde imputamos. Vamos hacia la acusación, estamos en una fase en pleno desarrollo. Por lo tanto, prefiero no adelantarme«, explicó el fiscal general.

Por otra parte, no aclaró si están investigando a más personas o si piensan realizar más detenciones. En otras ocasiones, Nicolás Maduro ha asegurado que aplicarán todo el peso de la ley a los implicados en este caso.

Entre los detenidos se encuentran los exministros Hugbel Roa y Hugo Cabezas, así como otros altos funcionarios de la estatal petrolera.

La trama de corrupción Pdvsa-cripto se refiere a un esquema ilegal que involucraba a funcionarios públicos y empresarios. Estas personas desviaban el pago de las exportaciones de petróleo en criptoactivos, sin que el Estado venezolano recibiera las divisas correspondientes.

Según ha dicho el fiscal general Tarek William Saab en otras ocasiones, esta trama causó un daño patrimonial de más de 21 mil millones de dólares. Asimismo, ha manifestado que afectó la soberanía económica del país.