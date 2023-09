Renuncia presidente de la junta regional de la Comisión de Primaria en Cojedes: «El proceso no es incluyente»

El presidente de la Junta Regional de la Comisión Nacional de Primaria en Cojedes, José Gregorio Landaeta Valero, anunció su renuncia de cara al 22 de octubre. A través de un comunicado, afirmó que no existen las condiciones suficientes para llevar a cabo el proceso.

Landaeta afirmó que aceptó el cargo al pensar que sería un proceso incluyente, transparente y pacífico, que ayudaría a unir a la oposición. «Pero lamentablemente con mucho pesar, me corresponde decir que parte de esto no ha sido posible», dijo.

«La primaria tal como está diseñada al día de hoy no es incluyente», aseveró. Asimismo, indicó que los dirigentes municipales se sienten burlados. «Han querido hasta ir a Caracas a manifestar su descontento».

«El país y el mundo deben saber que no todas las condiciones están dadas. Son muchos los retos logísticos, técnicos y políticos que pudieran no resolverse antes del 22 de octubre», prosiguió.

A su juicio uno de los grandes errores ha pasado por la autogestión de la primaria. «Tenemos problemas con algunos centros y locaciones. Las juntas no contamos ni manejamos ningún tipo de recurso como lo he manifestado en varias oportunidades. Hemos tenido fallas técnicas y humanas involuntarias que son atribuidas a las juntas cuando en la realidad nosotros somos árbitro, no protagonista y nuestra función es manejar y orientar el proceso de primaria de una manera verdaderamente transparente y sin parcialidad política».

«El gobierno nos ha incluido en una lista de investigados, yo me niego a que paguemos justos por pecadores, pues les puedo asegurar que las juntas regionales no manejamos los recursos que dicen que quizás si lleguen a Caracas, pero no nos consta», expresó.

«Por estos motivos, hoy hago pública y formal mi renuncia al cargo de presidente de la junta regional de primaria del estado Cojedes. Salvaguardando mi responsabilidad frente al país, frente a mi familia y frente a una comunidad internacional ante cualquier acto temerario que se pudiera dar por acciones de las cuales no somos responsables», concluyó.