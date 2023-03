Revelan que los detenidos por la trama de corrupción en Pdvsa «hacían orgías» en el Country Club

El presidente Nicolás Maduro reveló la noche de este miércoles que los detenidos por la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) «hacían orgías» en mansiones ubicadas en el Country Club, al este de Caracas.

«Algunos de los capturados son empresarios muy poderosos y ustedes los van a ir conociendo en el transcurso de los días. Terminaron haciendo la vida del mafioso, de la corruptela, de la trampa, de la corrupción, creyendo que esto sería eterno y con riquezas mal habidas formidables. Se ha logrado capturar una parte de las riquezas y mansiones por aquí y por allá en el Country Club, donde hacían orgías terribles«, indicó.

En ese sentido, Maduro acotó que pronto llegará el momento para contar todo sobre el escándalo de corrupción que salpica al chavismo y que ha dejado, al menos, a 25 personas detenidas, entre ellos funcionarios públicos, empresarios, jueces y hasta un diputado.

«Esto será cuando superemos esta primera fase y todos los involucrados digan la verdad. Mostraremos los bienes multimillonarios, pero sé que esto es apenas una parte, la gruesa la tienen escondida, encaletada. Los organismos de investigación y la Fiscalía tienen que garantizarle al país que todos los recursos que se robaron sean reintegrados al Estado para invertirlos en protección social», expresó.

Maduro dice que detenidos “ya están hablando (…) yo me indigno mucho, casi que me lleno de ira frente a la corruptela de gente a la que le dimos toda la confianza”. Agrega que se ha “logrado capturar una parte de las riquezas,mansiones donde hacían orgias (…)” pic.twitter.com/vtyzjm0YmR — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) March 29, 2023

MADURO DICE QUE LOS DETENIDOS ESTÁN CONFESANDO

Nicolás Maduro señaló que los detenidos por la trama de corrupción en el país ya están «confesando» todo ante las autoridades correspondientes.

«Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y robos que estaban cometiendo. Confesados. Se han acogido al recurso legal de la delación, y lo están diciendo todo», aseguró.

Sin embargo, apuntó que le molesta que a funcionarios que le dieron «toda la confianza» hayan cometido estos delitos.

“Yo me indigno mucho, me lleno de ira, de rabia, frente a las corruptelas de gente que les dimos toda la confianza y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles (…) Yo no me pongo triste. Estoy es arrech… con todos estos bandidos y voy a actuar a la profundidad más grande”, manifestó.