Rosales a la Plataforma Unitaria: «Busquen a un candidato que pase las trabas del gobierno y yo le entrego la candidatura»

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que está dispuesto a entregar su candidatura si la Plataforma Unitaria consigue a un aspirante que se pueda inscribir ante el CNE.

«Hay dos opciones y se lo digo con el corazón en la mano. Busquen una negociación, busquen un candidato que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quieran. Búsquenlo, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela. No dejen sin salida a los venezolanos», dijo durante un evento en Zulia.

«La segunda opción es, olvídense que la gente va para la abstención. Si no ponen otro candidato yo seguiré con la bandera de Venezuela en alto para ser el próximo presidente de Venezuela», añadió.

SU POSTULACIÓN

Por otra parte, Rosales ofreció detalles de los momentos antes de postularse para las elecciones. El Gobernador confesó que era el propio CNE el que rechazaba los diferentes nombres postulados por la oposición.

«Había angustia en Venezuela y se discutieron varios nombres. Entonces la comisión de negociación llamaba para ver si pasaban, pero bueno siempre con las trabas que ponen. Y yo llamé a cuatro de ellos y les pedí que se inscribieran como candidatos y ellos tendrán sus razones, ninguno aceptó. Y transcurrían las horas y yo me temía que nos fuésemos a quedar sin candidato presidencial y dejarle la cancha libre a Maduro para que se quedara seis años más destruyendo al país», señaló.

Rosales reprochó que luego de que el CNE negara la participación del candidato de la oposición, no intentaran con otros nombres.

«Yo hablé con varias personas de la Plataforma Unitaria y les decía ‘decidan por favor, escojan un nombre’. Ellos escogieron a un candidato pero no pasó, ‘escojan otro’, dije, pero no decidían nada», sostuvo.

«Yo les dije que no podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto. Hay dirigentes que no creen en la ruta electoral y juegan a la fantasía, a la magia de que un día van a venir los marines a salvar a Venezuela. O que quedándonos en la casa y no votar, con eso sacamos al Gobierno o por las rutas de la violencia que siempre han fracasado», prosiguió.

El gobernador zuliano señaló que a falta de cinco minutos para que cerrara el sistema la Plataforma Unitaria no le había pasado otro nombre. «Tenía que tomar una decisión y la tomé. Muchos partidos me pidieron esa noche que diera un paso e irán apareciendo. Muchos se cubren esperando que pasen las tempestades que ocurren en las redes y tienen razón, pero a Venezuela hay que darle la cara», añadió.

«Por esa razón yo inscribí mi candidatura, pero me han desatado una guerra por las redes. Están gastando millones de dólares, inventando, calumniando, diciendo mentiras. Que si yo soy el candidato de Maduro, que Dios y la Virgen me amparen y me favorezcan. Que si yo negocié con Maduro, ¿Qué negocié? ¿Para quedarme como gobernador? Yo seré gobernador hasta que el Zulia decida que yo esté en la gobernación del estado», concluyó.