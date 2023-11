¿Tiene que ver María Corina Machado en la renuncia masiva en Fuerza Vecinal? Esto dijo Elías Sayegh

El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, se refirió este jueves sobre la renuncia masiva al partido Fuerza Vecinal. No obstante, aclaró que no se debe a un tema de apoyo o no a María Corina Machado.

«La renuncia no tiene que ver sobre el tema de apoyar a María Corina Machado. Son múltiples factores durante muchísimos meses. Nosotros dijimos que el mecanismo idóneo para la elección del candidato era elecciones primarias. Y evidentemente, si tú apoyas un proceso de elección primaria, del cual la gente es la que decide el candidato, evidentemente después tienes que apoyar a quien la gente decidió como candidato», asentó en conversación con Shirley Varnagy.

«Nosotros pensamos que en las elecciones primarias el país habló, hay una candidata y nosotros debemos respetar esos resultados», añadió.

A pesar de esto, manifestó que no creen que se unan a Vente Venezuela o alguna otra organización política. Ni tendrán un candidato independiente.

«No estamos planteando ningún nombre ni ninguna candidatura independiente a las elecciones presidenciales, para nada (…) he sido muy claro en ese tema», dijo.

Con estas palabras el opositor desmintió a Diosdado Cabello quien había afirmado que el alcalde se incorporará a Vente Venezuela.

Según Cabello, Sayegh «se va de Fuerza Vecinal porque él es de la teoría de que, si a María Corina no la habilitan, debe convocarse nuevamente a la abstención y presionar para que la comunidad internacional aplique más sanciones e ir hasta el final».

Además, el dirigente chavista acotó que Sayegh «pactó con María Corina la alcaldía de Maracaibo para Juan Carlos Fernández y la gobernación del Zulia para Gustavo Ruiz. Y Elías será candidato a la Asamblea Nacional por Vente».

ELÍAS SAYEGH Y LA RENUNCIA A FUERZA VECINAL

Por otra parte, señaló que la renuncia a Fuerza vecinal se debió a diferencia de visiones.

«Unos tienen una visión, que sigan haciendo política de esa manera. Nosotros tenemos otra, seguiremos haciendo política de esta manera. Vamos a seguir avocados en trabajar por un cambio real en Venezuela», indicó también en entrevista con Román Lozinski.

En este sentido, explicó que la política tiene muchas visiones encontradas y cuando no coinciden lo mejor es que cada uno siga su camino, sin traumas, ni resentimientos.

«Todos estamos viviendo un momento histórico. Es un momento en el que el país nos va a pedir cuentas de cuál fue tu actuación es momentos trascendentales y nosotros creemos que ahora el país nos exige composiciones que de alguna manera revelen la intención de cambio de verdad», aseveró Sayegh.

«El tiempo al final aclara las cosas. Estamos en un momento histórico y a veces debemos asumir posiciones difíciles. Si seguimos haciendo todo como lo hemos venido haciendo, nada va a cambiar. Nosotros siempre hemos llamado a un proceso de cambio que se centre e la gente. Ese proceso debe venir acompañado de todos los acuerdos y negociaciones posibles. Obviamente pasa por procesos electorales», concluyó Sayegh.