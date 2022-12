Transportistas incrementan precio del pasaje en Caracas: “Debería ser medio dólar”

Algunos transportistas subieron el precio del pasaje mínimo a 5 bolívares en varias rutas de Caracas. Los usuarios recibieron la medida como un “abuso”, aunque los miembros del gremio creen que el aumento es necesario.

El presidente de la Central Única de Auto Libres y por Puestos de Venezuela, José Luis Montoya, aseguró que el aumento de precio no soluciona los problemas. En tal sentido, sostuvo que deberían incrementar más el pasaje en la capital.

“Cinco bolívares realmente no es nada, debería ser más o menos 0,50 centavos de dólar (8,02 bolívares) para que a medida que aumente el precio de la divisa (se vaya) ajustando la tarifa”, dijo el transportista a El Pitazo.

En tal sentido, Montoya afirmó que estos “pequeños” aumentos permiten que los usuarios que vayan adaptando. Según sus declaraciones, se puede presumir que haya más aumentos durante los próximos meses.

SIGUE AUMENTO DE LOS TRANSPORTISTAS

El 20 de noviembre, los transportistas implementaron un nuevo precio de 4 bolívares por ruta. Por tanto, el aumento de esta semana representa un 25% más en tan solo un mes, aunque proponen un precio fijado al cambio del dólar.

“Usted va a comprar un repuesto en bolívares y no se los aceptan, incluso te dicen que si no tienes dólares lo dejes allí y como los repuestos no se pudren ni se dañan”, expuso un transportista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIGUE EL AUMENTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA, SE NECESITAN 40,5 SALARIOS MÍNIMOS PARA COMPRARLA

El gremio insiste que deben aumentar los precios para poder hacer el mantenimiento y reparaciones de sus unidades. En caso contrario, corren el riesgo de que queden paralizadas, producto del aumento de los costes de los repuestos.

“Los costos operacionales son extremadamente caros”, apuntó Montoya. “No hay cómo sostener y mantener una unidad de transporte público”, agregó, a la vez que explicó que el aumento busca cumplir con la demanda.