Unefa sanciona estudiantes y quita el título a otro por video viral en TikTok, dijeron que se graduaron sin aprender

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa) invalidó el título de un estudiante de enfermería tras publicar video viral en TikTok donde bromeban junto a sus compañeros que se graduaron “sin aprender nada”.

En esta red social se viralizó rápidamente el caso. El joven señaló que el 4 de noviembre, horas antes de recibir su título de Medicina, grabó con unos compañeros un video de TikTok y fue publicado tras el acto de grado.

“Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la Unefa cuando el video tenía claramente la etiqueta de humor. No obstante, también decidieron aplicarnos una sanción”, expuso el joven.

Según su relato, fueron obligados a grabar otro video pidiendo perdón y “realizar un curso de nivelación” de un mes. “Fui el único de los cuatro implicados al que le pareció injusto y decidió no aceptar el castigo”, acotó.

JOVEN DIJO QUE LE INVALIDARON EL TÍTULO

El estudiante apuntó que cumplió con todas las materias curriculares y se graduó con un promedio de 18 puntos. No obstante, el día de su graduación su título no contaba con la firma y ahora la Unefa se negaría a validar el documento.

“Me dijeron que no merecía ser enfermero y este título estaba anulado porque yo tenía una actitud arrogante al no querer aceptar la sanción”, dijo. “Hasta cuando de quedarnos callados y no pelear por nuestro derecho”, agregó el joven.

“Es momento de hablar y de no callar”, señaló el joven. “Es momento de no aceptar las injusticias por parte de cualquier autoridad o gobierno que no quiera regirse bajo la ley de la Constitución y reglamentos”, aseveró.

El joven pidió a las autoridades que tomaran cartas en el asunto. “Soy TSU en Enfermería y eso nadie lo puede negar. Así que por favor, Unefa, haga justicia”, concluyó.