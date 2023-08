UPEL Aragua busca ir a elecciones de autoridades y cogobierno, no se realizan desde 2015

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Aragua está haciendo las gestiones correspondientes para llevar a cabo elecciones de autoridades las cuales no se realizan desde 2015.

Ante esto, el movimiento estudiantil se ha trazado una hoja de ruta en la que la movilización y las actividades universitarias juegan un rol crucial.

Alejandro González, representante estudiantil ante el Consejo Directivo y Coordinador del MIU 31, informó que estas acciones se hacen con la intención de enseñarles a las nuevas generaciones de estudiantes, de qué va el proceso electoral dentro de las universidades.

«Es que no han vivido nada de procesos electorales. Incluso no conocen de qué va la política universitaria y me atrevería a decir que el sentimiento generalizado es muy de liceísta; en donde no existe representación estudiantil, sino que todo se canaliza de un modo más administrativo», comentó.

González sostuvo que, desde la perspectiva de profesores y el personal universitario, hay mucha emoción y ganas en reactivar los procesos electorales que permiten destrabar el sistema universitario.

LA SITUACIÓN EN LA UPEL

Gabriel Díaz, miembro de la Comisión Electoral y representante de Todos por la Educación en Aragua, expresó que durante su recorrido por los salones de la UPEL ve motivado a los jóvenes.

«Les informamos para qué es una Federación, la importancia de representación electa y cuando explicas los ves motivados», dijo.

Destacó que ya no queda en las aulas ningún estudiante que haya votado. «Una buena parte de esa población huyó del país. Esto bien sea por la crisis o por persecuciones al estar involucrado en la dinámica política-universitaria de la UPEL».

En los últimos tres años la UPEL ha vivido una recuperación, en vista que han entrado buena cantidad de estudiantes. Ante esto, Gabriel Díaz consideró que la casa de estudio se encuentra en un buen momento para llevar a cabo todos los cambios posibles.

EL TSJ

Salvador Rivas, dirigente estudiantil, recordó que en el último proceso electoral el Tribunal Supremo de Justicia hizo todo lo posible para entorpecer los comicios.

“Sí, se dio, pero ellos son la voz final, la última traba, pero estamos de nuevo aquí. Dando el paso”, apuntó.

Resaltó que se han realizado reuniones con el Consejo Directivo. Sin embargo, la Comisión Electoral Estudiantil no ha podido concretarse aún porque los jóvenes chavistas que no quieren contarse y no realizar elecciones.

“Estamos a la espera de sentarnos con la coalición chavista para terminar de llevar a cabo la comisión electoral”, expresó Rivas.

De acuerdo a Marlena Jhons, coordinadora nacional de la Comisión Electoral de la UPEL, las elecciones de cogobierno se harían al mismo momento que las de autoridades.