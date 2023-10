Vicepresidenta de la Comisión de Primarias en Guárico renunció, dice que hay «inconsistencias»

La vicepresidente de la Junta Regional de Primarias de Guárico, Darlene Zambrano, presentó su renuncia el jueves, 12 de octubre, y aseguró que no hay condiciones para elegir un candidato «real» en el proceso.

Zambrano publicó un video en las redes sociales con el que explicó las razones de su renuncia. «En reiteradas oportunidades he visto que las cosas no se están llevando como deben ser; inconsistencias», indicó.

«Ya tenemos pocos días para las elecciones y eso no lo van a poder subsanar tan rápidamente. Debido a todos estos percances que he visto, me veo en la necesidad de renunciar al cargo que tengo», apuntó.

Zambrano argumentó que la Comisión Nacional de Primarias no tiene suficiente tiempo para solucionar los problemas del proceso, puesto que se llevará a cabo el próximo domingo, 22 de octubre.

«NO PUEDO AVALAR ESTO»

Añadió que presentó su renuncia porque no puede participar en un proceso con los supuestos problemas que indicó. «No puedo avalar este tipo de inconsistencias que he visto y no estoy de acuerdo. Por eso hago esta denuncia y la hago pública», apuntó.

«Realmente quiero que se concluyan las primarias libres, claras y limpias. Que todos los venezolanos podamos votar, elegir un candidato para seguir en democracia, la cual se ha visto muy lesionada por este modelo de país que tenemos», señaló Zambrano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRIMARIAS NO SE PODRÁN HACER EN ARGENTINA EL 22-OCT, JUEZA ELECTORAL LO NEGÓ

🗳️ Renunció la vicepresidenta de la Comisión de Primarias de Guárico. 🗣️ Afirmó que no puede avalar un proceso que tiene inconsistencia y que es inviable.#Primarias2023 pic.twitter.com/WhMcAld1H6 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 13, 2023

Para Zambrano, la oposición debe plantearse hacer otras primarias en las que sí puedan cumplir con las condiciones. «Espero que en otra oportunidad se den estas elecciones y podamos elegir un candidato real que nos represente», dijo.

A pesar de las renuncias de algunos organizadores, las primarias siguen en pie y se harán el próximo domingo. De acuerdo a las encuestas, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, parte como favorita para ganar la candidatura.