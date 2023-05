¿Votaría por María Corina o El Conde? El video del presidente de la FCU-UCV que da de que hablar

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Jesús Mendoza, está dando de que hablar después de que le preguntaran por quién votaría entre María Corina Machado y Benjamín Rausseo en las elecciones primarias de la oposición.

«Si te ponen a escoger entre El Conde y María Corina», propuso el periodista Vladimir Villegas durante una entrevista.

Ante este cuestionamiento, el líder estudiantil se comenzó a reír nerviosamente y respondió «prefiero no decirte».

Ante esta respuesta, Villegas le pregunta entre risas si estaba muy difícil. A lo que, el joven le contesta que «prefiere una opción C».

«¿Capriles?», prosigue el entrevistador. No obstante, Mendoza le dice que no asocie la C con Capriles, sino que prefiere otra opción.

Esta entrevista ha generado mucha controversia en redes sociales con comentarios muy negativos en su contra.

#29May | Esto respondió el presidente de la FCU-UCV, Jesús Mendoza, tras ser consultado por Vladimir Villegas a quién escoge entre ¿el Conde, María Corina o… Capriles? | Video: @vladivillegastv pic.twitter.com/w8M45O4pGD — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 29, 2023

«Por qué no le preguntaste ¿Cuántos años lleva en la UCV? y ¿Cuál es su promedio?…. son cosas realmente importantes», manifestó @radioweblatina.

«Sr. Jesús quedó evidencia en videos que usted incitó y promovió la brusca entrada al recinto de reunión de CU-UCV con violencia que generó daños materiales, empujones, escupitajos y un vigilante herido por vidrios. Se entiende la molestia, pero no se justifica la violencia. Debe disculparse», agregó @buhorosa.

En otro orden de ideas, @guilleutrera comentó «¿y para cuándo se gradúa? Debe tener más de 10 años en la UCV».