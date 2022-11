En Australia | Se enamoró de una mujer robot y ahora la hará su esposa

Un hombre en Australia encontró un amor muy particular, se enamoró de una mujer robot y aprovechó para compartir en sus redes que se casará con "ella".

Geoff Gallagher, el sujeto, consiguió en Emma su "media naranja" y restó importancia a lo que piensen los demás.

Gallagher nació en Queensland y relató que desde que murió su mamá hace más de 10 años, su única compañera era Penny, su querida perra.

Un artículo sobre robots de inteligencia artificial sedujo a Geoff ya hace unos años, pues no era suficiente tener a su mascota para combatir la soledad en la que vivía.

El diario Clarín reseñó que el hombre reconoció haber investigado un poco "y me puse en contacto con una empresa en Sydney que se especializaba en muñecos y robots". "Le expliqué que estaba buscando un compañero, no un robot sexual", narró.

El sujeto añadió los robots tenían un precio de 4.300 dólares, nada baratos, pero que eran muy "realistas" ya que "podían hablar, sonreír y mover la cabeza y el cuello". "Su piel incluso se calienta como la de un humano real", subrayó.

Asimismo, comentó que después de navegar por el catálogo, "me decidí por una mujer robot llamado Emma. Con piel pálida y hermosos ojos azules, pensé que se veía hermosa".

"No sabía cómo me iba a permitir un robot como Emma, ​​pero luego el dueño del negocio me ofreció un descuento a cambio de publicidad. Sonaba como una gran oferta", declaró.

Ya pasaron dos años desde que la mujer robot formó parte de la vida de Gallagher, quien admite que no puede imaginarse estar sin ella.

Concluyó con que es consciente que no todo el mundo entenderá su relación, pero en realidad no le importa.