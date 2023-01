Perrita fue abandonada en pleno aeropuerto por su dueña porque su jaula no cabía debajo del asiento del avión

Una perrita de 14 años, llamada Baby Girl, fue abandonada por su dueña en el aeropuerto de Charlotte, Estados Unidos. La mujer tomó esta decisión porque su jaula no entraba debajo del asiento del avión.

Reportes locales indicaron que la mujer llegó al aeropuerto con su mascota en la jaula, pero no cumplía las medidas de seguridad. Es decir, la aerolínea le comunicó que no podía llevarla a bordo y tenía que viajar en la zona de carga.

La mujer aseguró que no tenía dinero para pagar las tarifas de transporte en el área de carga. Por lo tanto, no tuvo otra opción que entregar a Baby Girl a los funcionarios de la aerolínea, dado que se estaba mudando a otro estado.

“No la habría dejado si no estuviera en buenas manos. Ni siquiera me hubiera subido al avión y me habría quedado sin hogar, en las calles de Carolina del Norte, con mi perra”, dijo la mujer que, supuestamente, sufre de discapacidad visual y está desempleada.

BABY GIRL ESTÁ A SALVO

Daryl Strickland, trabajador de la aerolínea, se comunicó con la ONG Furbabies Animal Rescue. Este es un hogar de rescate animal, el cual buscó a Baby Girl ese mismo día en el aeropuerto.

“Cuando encuentras un perro que ha sido abandonado de esta manera, te sientes obligado a asegurarse de que nunca vuelva a pasar por eso”, explicó Strickland.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | EL MOMENTO EN QUE UNA BALLENA DIO A LUZ FRENTE A UN GRUPO DE TURISTAS

El refugio afirmó que Baby Girl necesita de un análisis dental y de sangre para que pueda ir a un nuevo hogar. “Ella es una perra mayor, por lo que tendría que ir a una familia mayor”, expuso la ONG.

Para la fortuna de Baby Girl, el refugio encontró rápidamente una nueva familia y ya se encuentra con ellos. Asimismo, el refugio recaudó fondos en internet para cubrir sus gastos veterinarios, los cuales tuvieron un costo de 1.000 dólares.