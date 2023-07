Brad Pitt fue a un evento y se hizo tendencia: estas son las fotos de las que todos hablan

El actor estadounidense Brad Pitt asistió a la final del campeonato de Wimbledon, en Londres, y captó la atención de los fotógrafos. Los fanáticos quedaron impactados por la apariencia del ganador del Óscar a sus 59 años.

De inmediato las fotos se viralizaron por lo bien que -dicen- se ve el actor; incluso se desató una ola de memes por su apariencia.

Algunos seguidores hasta se atrevieron a decir que parece que está en sus treinta.

Otros hasta recordaron una de sus películas más famosas, El curioso caso de Benjamin Button, cuyo protagonista se va rejuveneciendo con el paso de los años.

Pitt lució durante la final unos lentes de sol estilo piloto. Además, tenía el cabello ligeramente despeinado y una barba de varios días.

ASPECTO JUVENIL

El actor cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento y apenas hace cuatro años ganó un Óscar por su papel en Once Upon a Time in Hollywood. Actualmente, sigue activo en el cine.

En la final hubo unos 42.000 asistentes, incluyendo a estrellas como Emma Watson, Andrew Garfield y Hugh Jackman. Sin embargo, Brad Pitt se robó todas las miradas y llamó especialmente la atención de la prensa.