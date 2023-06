Después de varios meses, Shakira se sinceró y esto reveló de la infidelidad de Piqué

La cantante colombiana Shakira confesó que se enteró del engaño de Gerard Piqué gracias a la prensa, mientras atravesaba un momento familiar complicado.

Durante una entrevista para la revista People, señaló que justo por esos días su papá se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras una caída. Ya para ese momento, todos los medios estaban hablando de la separación. Sin embargo, la barranquillera no tenía conocimiento de que había una tercera en discordia.

“Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, contó.

En este sentido, relató que el estado de salud de su padre terminó retrasando su mudanza a Miami. Afortunadamente, después de muchos tratamientos, su progenitor está completamente recuperado.

“Ha superado un COVID-19, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”, acotó Shakira.

Asimismo, agradeció todo el apoyo que ha recibido por parte de su madre en todo este proceso. “Ambos han sido un reflejo de ese sueño que no pude cumplir. Pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

Por otra parte, destacó que gracias a la música pudo sobrellevar mejor lo que estaba viviendo. “La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”, agregó.

En este sentido, seguirá trabajando y el próximo 29 de junio llega su nuevo tema, Copa Vacía, con Manuel Turizo. “Siempre estás ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención”, diría parte de la canción.

“He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor”, explicó Shakira.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, concluyó.