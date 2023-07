El día que Julio Iglesias habló de sus cientos de memes que año tras año se viralizan en julio

Hace pocos días llegó julio y comenzaron a circular cientos de memes con el rostro del cantante español Julio Iglesias. El músico habló hace pocos años sobre esta situación y reconoció que no le molesta.

Los memes de Julio Iglesias se han vuelto una especie de tradición de Internet. Por ello mismo, la revista ¡Hola! le preguntó en 2015 sobre su opinión de estas imágenes que aparecen en las redes sociales.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo Julio Iglesias en aquella ocasión.

El cantante reconoció que algunos de los memes no le gustaron, dado que se sintió ofendido. Sin embargo, entiende que el humor de Internet y los internautas pueden llegar a ser un poco cruel o difícil de comprender.

JULIO IGLESIAS: “MUERO DE RISA”

El cantautor madrileño reconoció que le da risa que algunas personas lo conozcan únicamente por los memes. En tal sentido, especialmente jóvenes, pueden no conocer su música, pero sí reconocen su rostro.

“¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida”, afirmó Julio Iglesias.

También reconoció que en alguna ocasiones sus amigos le envían los memes. “Me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, acotó.

Los memes de Julio Iglesias ya son una tradición del ciberespacio e inundan redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Ahora que se sabe que el cantante los ve, quizá los internautas hagan más imágenes para que él mismo las conozca.