¿El regreso del Chyno? Así se ve en los ensayos junto Nacho para una «sorpresa» que prepara el dúo

El cantante Chyno Miranda se prepara para regresar a los escenarios cuanto antes, tras sus problemas de salud. Ya está ensayando con Nacho, con quien prepara una “sorpresa” para todos sus fanáticos.

Chyno publicó el miércoles un video en el que se puede ver ensayando con Nacho. Todo parece indicar que el dúo está de vuelta y preparan algún reencuentro con sus miles de fanáticos.

“¡Buenas noches mi gente! Aquí ensayando con mi hermano del alma. Se vienen muchas sorpresas por ahí… esperen más del dúo supremo”, dijo Chyno en la publicación.

Después de varios problemas de salud, Chyno se ve mejor físicamente y estaría listo para regresar a los escenarios. Tras cantar, se dio un sentido abrazo con Nacho, con quien hizo la mayor parte de su carrera musical.

“MÁS ACCIONES, MENOS PALABRAS”

El cantante Nacho también hizo una publicación con Chyno en su cuenta de Instagram. La imagen es del concierto privado que hicieron en Lechería, estado Anzoátegui, la semana pasada.

“Más acciones y menos palabras”, dice la descripción de la foto. También menciona la fecha 27 de julio, por lo que ese podría ser el día en el que anuncien la “sorpresa” que tienen para sus fanáticos.

Tras varios años alejado de los escenarios, Chyno hizo su reaparición artística la semana pasada en un show privado en Lechería. Compartió el escenario con Nacho y cantaron varios de sus temas más populares.

Sin embargo, Alcira Pérez, mamá de Chyno Miranda, condenó que el concierto se haya llevado a cabo. “Yo no he estado de acuerdo en que mi hijo salga a cantar en estos momentos porque no está completamente bien para hacerlo”, afirmó.