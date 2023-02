EN FOTOS | Show de luces + bailes y ¿embarazo? El espectacular regreso a los escenarios de Rihanna en el Super Bowl

Rihanna cautivó a la multitud en el State Farm Stadium de Glendale en Arizona durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Con un conjunto rojo que se robó todos los focos y la atención de medio planeta, la cantante llegó desde las alturas interpretando su éxito Rude Boy.

Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna regresó por la puerta grande con un espectacular show en el que interpretó 12 canciones, en lo que fue un repaso por sus grandes éxitos. Sus fanáticos pudieron disfrutar de: B- Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love, Rude Boy, Work.

Así como Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella y Diamonds.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL (@nfl)

EL EMBARAZO DE RIHANNA

Sin embargo, la mayor sorpresa de la velada ocurrió cuando los espectadores se enteraron del segundo embarazo de la cantante. Desde una plataforma elevada, Rihanna inició el espectáculo tocándose suavemente el vientre.

Además, su barriga estuvo a la vista durante el concierto y ella se la acarició varias veces. Sin embargo, todo se terminó de aclarar gracias a su representante, Amanda Silverman, quien confirmó que Rihanna y el rapero ASAP Rocky esperan su segundo hijo.

La cantante vivió el parto de su primer hijo con una intensidad y emoción asombrosa en mayo de 2022.

Además, la artista explicó que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL que enfrentó a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs.

«Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa», dijo en una rueda de prensa.

Recientemente, Rocky habló de lo bien que está llevando esta nueva etapa de su vida. «Ni siquiera puedo explicarlo. Vuelves a casa al cielo todos los días. Estoy muy agradecido. Dios es bueno», dijo.

Mientras tanto, Rihanna ha expresado en varias ocasiones sus deseos de tener una familia numerosa.