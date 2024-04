Un aficionado fue golpeado en el encuentro entre los Cubs y los Medias Rojas en el Fenway Park

Un aficionado fue golpeado en el encuentro de este domingo, 28 de abril, entre los Chicago Cubs y los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park, en Estados Unidos.

Todo ocurrió en la parte baja de la tercera entrada, cuando Tanner Houck de Boston se enfrentó al receptor Miguel Amaya y rápidamente se adelantó en la cuenta 0-2.

Houck decidió lanzar un splitter que a 89 millas por hora cayó en la zona, haciendo que el bateador de los Cachorros se balanceara y fallara para conseguir el ponche.

Pero fue precisamente por eso que Amaya perdió el agarre del bate y éste al volar sobre la red protectora entró a las gradas.

De acuerdo a las imágenes difundidas por ESPN, en la repetición aparece que el bate de béisbol golpeó a una persona de las gradas.

Según el reportero del Boston Herald, Mac Cerullo, el bate de Amaya casi golpeó a un vendedor de pizzas. Sin embargo, el madero le pegó a un fan.

«El personal médico de Fenway Park simplemente se llevó al aficionado», compartió el periodista a través de su cuenta de la red social X.

Houck strikes out Amaya as his bat goes flying afterwards pic.twitter.com/1me1WNNPnP

— Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) April 28, 2024