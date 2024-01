EN FOTOS: ¡Ya nació Melina! Nacho le dio la bienvenida a su sexto hijo

El cantante Miguel Mendoza, mejor conocido como Nacho, le dio la bienvenida al mundo a su sexto hijo.

Melany Mille, la feliz madre, compartió a través de sus historias de Instagram las primeras fotografías desde el hospital.

Aunque aún no ha mostrado la primera foto de Melina, en una de las instantáneas aparece acostada en la cama, mientras sostiene a lo que sería la bebé con una de sus manos.

Asimismo, compartió una foto en la que aparece Nacho mostrando el tatuaje en su pecho de las huellas de su bebé.

«Mi pequeña Melina, ha sido todo un viaje de amor que crezcas dentro de mí. Viniste a potenciar mis capacidades y me hiciste descubrir unas extras que no conocía. Contigo no he parado de trabajar y de ser instrumento de servicio para muchos. He estado de trajín en trajín porque así lo he querido y tú solo me llenas de fortaleza y paz», comentó Melany en una publicación realizada hace tres días.

El hijo mayor de Nacho lleva por nombre Diego Ignacio y fue el fruto de su relación con Yoelmys Rivero. Posteriormente, estuvo con Inger Devera con quien tuvo a Miguel, Santiago y Matías. Mientras que en su actual relación con Melany Mille ha tenido a Mya y ahora a la recién llegada a la familia Melina.