EN VIDEO | Cazzu anunció en pleno concierto que está embarazada de Christian Nodal

El cierre del «Nena Trampa Tour» tuvo un colofón inesperado luego de que la cantante de Trap argentina Cazzu anunció, en pleno concierto, que está esperando un bebé de su actual pareja, el mexicano Christian Nodal.

Tras un exitoso año laboral, Cazzu agotó las entradas de su presentación en el Luna Park. Por tal motivo, en febrero, la cantante debió agregar una nueva fecha de su tour: el 15 de abril en el Arena de Villa Crespo en Buenos Aires. Sin embargo, ninguno de sus fans imaginaba lo que pasaría en pleno show.

La joven de 29 años se quitó el tapado que la cubría, se paró de perfil y le mostró al mundo su incipiente pancita de embarazada, según reseñó Diario Show.

Esto no solo generó una gran repercusión entre los presentes, quienes rápidamente difundieron imágenes del momento exacto, sino que las redes sociales se revolucionaron con la noticia.

Por su parte, el mexicano también realizó el anuncio durante un show en el Festival de San Marcos en Palenque, México. De esta manera, cuando Cazzu emocionaba a sus seguidores en argentina, Nodal hacia lo mismo con los mexicanos, según reseñó el portal del canal RCN.

#CaraotaShow | La cantante #Cazzu anunció en pleno show en el Movistar Arena que está embarazada de #ChristianNodal y los fans estallaron. 📹 Video: El Informante pic.twitter.com/fzTy2HzTV7 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 16, 2023

RUMORES DEL EMBARAZO CORRÍAN DESDE FEBRERO

Los rumores de la dulce espera corrían desde fines de febrero de 2023 cuando, en la gala de los «Premios Lo Nuestro», el compositor de 24 años y exnovio de Belinda, abrazó a la argentina por el vientre mientras ella sonreía.

“¿Me veo embarazada?… No, no, no (…) ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco. ¿Tengo cara de ser una…? ¿tengo cara de madre?”, ironizó “La Jefa del Trap” sobre las imágenes que se viralizaron del evento.