Falleció Christian Oliver, actor que participó en Indiana Jones, en un accidente de avioneta: iba con sus hijas

El actor de Hollywood Christian Oliver, conocido por sus papeles en películas como «Speed ​​Racer», «The Good German» e «Indiana Jones and The Dial of Destiny», murió este jueves junto con sus dos hijas cuando su avioneta se estrelló en el océano frente a una isla caribeña.

La aeronave tuvo el fallo crítico poco después de despegar de la isla de Bequia en San Vicente y las Granadinas.

Oliver viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía.

La policía de San Vicente y las Granadinas dijo que la avioneta estaba experimentando dificultades cuando se estrelló. Sachs se comunicó por radio con la torre de control de Bequia para informar de los problemas, pero esa fue la última comunicación antes del accidente.

FALLAS EN LA AVIONETA

Un video de un teléfono celular captó el momento en que la avioneta cayó en picada y se estrelló contra el océano a toda velocidad.

Pescadores y buzos arribaron en pocos minutos al lugar del desastre aéreo para intentar rescatar a las víctimas. Sin embargo, debido a la fuerza del impacto no había nada que hacer y todos fueron declarados muertos en el lugar.

Captan el instante cuando la aeronave dónde viajaba el actor Christian Oliver y sus dos hijas, se precipita al agua en San Vicente y las Granadinas, ayer. El actor de 51 años, fue hallado muerto junto a sus hijas de 10 y 12, junto al piloto de la aeronave. pic.twitter.com/Bkcnzd6FOa — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 5, 2024

Oliver era un actor y modelo alemán de 51 años que comenzó su carrera en la televisión alemana antes de mudarse a Hollywood en 1998.

Era mejor conocido por sus papeles en películas como «Speed ​​Racer», «The Good German», «Valkyrie» e «Indiana Jones and The Dial of Destiny».

Nació en Celle, Alemania, y creció en Frankfurt. A los 21 años, se mudó a los Estados Unidos para seguir una carrera como modelo y actor.