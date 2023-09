¿Ha remplazado al cantante en shows? Habló el doble de Luis Miguel en medio de la polémica

Andrés Rey, uno de los dobles más reconocidos de Luis Miguel, aclaró que el Sol de México no tiene necesidad de que lo sustituyan en el escenario.

Aunque Rey acotó que lleva más de 30 años trabajando junto a Luis Miguel y que lo ha estudiado toda la vida. «Se toca mucho el pelo, suele tener como que muchos tips, movimientos con el cuello».

Sobre su trabajo, afirmó que es muy variado, aunque reiteró que nunca se ha montado en el escenario a sustituirlo.

«A mí me llaman y me dan una orden, me pagan y yo cumplo. Un doble cumple muchas funciones, un doble puede ser por ejemplo para protección», declaró a Telemundo.

«La gente dice muchas cosas, pero Luis Miguel canta muy bien en el escenario, no necesita a nadie que lo remplace. Como él no hay, así que si siempre vieron a un cantante en el escenario, siempre fue Luis Miguel», recalcó.

Por otra parte, admitió que no puede tener mucho contacto con el artista. «Mi primera vez que lo conocí fue en un hotel, me saludó muy bien, me dio la mano, no me dijo nada y siguió su camino. Nada de fotos, siempre manteniéndose muy distante».



Sin embargo, debido a un contrato de confidencialidad tiene prohibido decir qué tareas ha hecho para el cantante durante estas tres décadas.

Para finalizar, contó que en un principio tenía mucho miedo para hacer este trabajo, aunque con el apoyo de su familia logró seguir adelante.

«Yo no lo quería hacer, porque no me sentía capacitado, sentía mucha vergüenza, me daba miedo al ridículo. Mi mamá fue la que me animó a hacerlo, en ese momento estudiaba técnico electromagnético», concluyó.

ESCÁNDALO EN ARGENTINA: QUIEREN DEMANDAR A LUIS MIGUEL, DICEN QUE USA DOBLES EN SUS CONCIERTOS

Un nuevo escándalo gira en torno a Luis Miguel. Y es que una fanática va a demandar al cantante por presunto fraude, alegando que no se presentó en sus shows en Argentina sino que usó dobles.

La fan, que asistió a uno de los conciertos del Sol de México, afirma que el cantante que vio en el escenario no era él.

En este sentido, la demandante asegura de que el artista que vio era un doble porque era más pequeño de estatura que Luis Miguel, bailaba de forma diferente y hacía playback en algunas canciones.

La justicia de Argentina evaluará la demanda. No obstante, la mujer, que hasta ahora permanece en el anonimato asegura que tiene pruebas que sustentan sus argumentos.

El abogado Roberto Casorla Yalet confirmó en el programa A la tarde que un equipo legal está preparando el caso para llevar a juicio al mexicano.