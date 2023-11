Joaquina, Lasso y Luis Fernando Borjas ganaron los Latin Grammy, así le fue a los venezolanos en la gala

Los venezolanos destacaron este jueves, 16 de noviembre, en los Premios Grammy Latinos 2023 y artistas de la talla de Joaquina, Lasso, Luis Fernando Borjas y Huáscar Barradas se llevaron los galardones durante la gala en Sevilla, España.

LASSO MEJOR CANCIÓN POP ROCK

El caraqueño Lasso ganó el premio Grammy Latino a Mejor Canción Pop Rock por su popular tema Ojos Marrones. Sin embargo, no se pudo llevar el galardón de Mejor Canción del Año, a la que también estaba nominado.

«Qué bol*s soñar con este momento tanto tiempo. Eso es una locura. Primero que todo, gracias a mis padres, mi mayita, mis amigos», dijo Lasso, junto a Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, también compositores del tema.

Lasso agradeció a todo su equipo y su productora, aunque reconoció que no pensaba que su canción pudiera ganar un Grammy. «No tiene idea lo lejano que vi eso. A todo artista venezolano, yo también lo vi lejos y está pasando», afirmó.

JOAQUINA MEJOR NUEVA ARTISTA

La cantante venezolana de apenas 19 años se llevó el Grammy Latino a Mejor Nueva Artista. La joven caraqueña recibió el premio de manos del rey del vallenato, Carlos Vives, y dio un emotivo discurso al recibir el premio.

«A los ocho años descubrí que amaba escribir y tocar piano. Descubrí un poder inmenso al escribir canciones y me enamoré de eso. Por mucho tiempo me dijeron que cantar nunca iba a ser una carrera, pero, gracias a Dios, no hice caso», dijo Joaquina, hija de la presentadora venezolana Camila Canabal.

Joaquina dijo que aprendió a creer en ella. «Siempre va a valer la pena. Gracias a mi familia. Gloria a Dios, muchas gracias», acotó mientras ondeaba una bandera de Venezuela.

LUIS FERNANDO BORJAS RECOGE SU GRAMMY

El músico maracucho Luis Fernando Borjas, exmiembro de Guaco, también pudo ganar un Premio Grammy Latino por su trabajo en el disco 5:10 AM, que se llevó el Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical.

Borjas enloqueció cuando dijeron su nombre en la gala y comenzó a abrazarse con todo su equipo. «Este es mi primer álbum como solista y debajo agradecerle a todas las personas que trabajaron conmigo», apuntó.

El cantante también agradeció a su familia por estar con él durante la producción del álbum. «Esto fue un reto para mí. Reinventarme y hacer un nuevo tipo de música, después de tantos años haciendo otro estilo», dijo, recordando sus tiempos en el grupo Guaco.

HUÁSCAR BARRADAS

Por su parte, el cantautor Huáscar Barradas ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica por su trabajo en Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

«Gracias a Dios y a la vida por darnos la oportunidad de grabar un proyecto tan ambicioso como este. Más de 200 personas tuvimos que utilizar para grabar este trabajo tan completo», dijo el músico durante su discurso de agradecimiento.

Pedro Elías Aquino, mejor conocido como Akapellah, también estuvo nominado en el apartado de Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo Xtassy. Sin embargo, Karol G se llevó el galardón con su disco Mañana Será Bonito.