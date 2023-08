Juan Pablo Raba respondió ante acusaciones de acoso que hizo Joseline Rodríguez, el caso está «en manos de los abogados»

El actor colombiano, Juan Pablo Raba, respondió brevemente sobre las acusaciones de acoso realizadas por la presentadora de televisión venezolana Joseline Rodríguez.

Durante una breve conversación con el programa televisivo, Lo Sé Todo, afirmó que el caso lo tienen sus abogados y muy pronto emitirá una comunicación sobre la situación.

«No quiero manifestarme en este momento con una entrevista porque lo que acaba de ocurrir es grave porque involucra tanto mi vida personal como laboral», dijo el actor, según lo dio a conocer el presentador del programa.

Toda esta polémica se desató cuando la actriz Joseline Rodríguez afirmó que el actor la acosó cuando era nueva en Radio Caracas Televisión.

Según el relato de Rodríguez, se lo encontró en el pasillo del canal y entablaron una breve conversación en la que el colombiano le dio la bienvenida. Posteriormente, la invitó a que conociera el set donde grababan las novelas.

«Me lo encontré y me saludó, me preguntó que si era nueva, le dije que sí que estaba en Radio Rochela. Me dijo que si conocía los estudios y el canal. Le contesté que no y me dijo que si quería me podía llevar a los estudios donde grababan las novelas. Dije que sí que me encantaría, pero al entrar a un estudio debes abrir una puerta muy pesada, quedas como en un cuarto oscuro y después entras a otra puerta. Cuando pasé ese hombre me pegó contra la pared y quería darme los besos y meterme mano. Como pude lo empujé, salí corriendo y me fui a llorar. Las vestuaristas me preguntaron que me pasaba, les dije que el colombiano me intentó agarrar y me dijeron cállate, nos digas nada que si hablas de esto te van a botar a ti», aseveró.

Joseline Rodríguez indicó que a lo mejor la idea de Juan Pablo Raba eran unos besos y no la intención de hacerle daño. Sin embargo, expresó que «a mí eso me pareció horrible. No sé si las otras lo hacían y por eso capaz él estaba acostumbrado».