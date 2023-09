La Academia encargada de entregar los Óscar solicitó guion de la película venezolana Simón para su colección permanente

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de otorgar los Premios Óscar solicitó una copia del guion de la película venezolana Simón. La institución explicó a través de un comunicado que desean añadir al texto en su colección central permanente.

«Los materiales de nuestra colección principal están disponibles para estudio únicamente en nuestra sala de lectura. Los guiones nunca circulan fuera del edificio y toda copia está estrictamente prohibida», informó la Academia.

Asimismo, detalló que el guion estaría en una biblioteca de investigación abierta gratuitamente a todos los estudiantes, cineastas y escritores así como aquellos con intereses generales conforman nuestro perfil de usuario.

«¿Podría proporcionarnos un PDF del guion de rodaje de la colección? Hacemos que dichos archivos sean accesibles digitalmente solo en nuestra sala de lectura, detrás de nuestro firewall. Si es así, envíeme un correo electrónico o una copia impresa», dice el texto enviado a Diego Vicentini, uno de los productores de Simón.

The Academy (OSCARS) has asked to place SIMÓN’s screenplay in their library’s permanent core collection!

La Academia (OSCARS) ha pedido colocar el guión de SIMÓN en la colección permanente de su biblioteca. pic.twitter.com/8hsuixGBSM

— Simón (@simonthefilm) September 26, 2023