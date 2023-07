La inesperada confesión de Margot Robbie sobre Barbie: «no necesitábamos la aprobación de Mattel»

La película «Barbie» está en boca de todos desde que se supo que llegaría a los cines y ahora más tras su estreno. Margot Robbie, quien da vida a la icónica muñeca, también es productora del largometraje.

Tras conseguir todas licencias de Mattel y fichar a Greta Gerwig como directora, la actriz australiana sabía que era una oportunidad de oro. «No sabía cuál iba a ser el argumento, pues dependería de quién la escribiera y la dirigiera. Pero sí sabía lo que queríamos lograr y sentí que era una gran oportunidad, al ser un nombre tan reconocido y una figura tan icónica y polarizadora a nivel global», precisó en una entrevista desde Londres.

LEA TAMBIÉN: LAS RAZONES POR LAS QUE BARBIE NO TIENE UNA CALIFICACIÓN TODO PÚBLICO

La estrella de Hollywood dijo que tras saber el resultado, «no podría estar más feliz» con este. «Parte de la razón por la que quería a Greta era porque sabía que ella confrontaría todos los asuntos (que rodean a la muñeca) y al mismo tiempo brindaría una experiencia entretenida (para la audiencia) y algo con mucho corazón», apuntó.

Quien también dio vida a «Harley Quinn», relató que no lo tomaría mal si Gerwig no la elegía para encarnar al icónico personaje. En concreto, se refiere a la «Barbie estereotípica», la cual es un standard de mujer inalcanzable. No obstante, la guionista sí apostó por ella.

EL VISTO BUENO DE MATTEL

Margot Robbie cuenta que esta película le sirvió para apreciar lo que Mattel logró hacer con la muñeca. Añade que la transformó en un tipo de mujer profesional «de diferentes tamaños y minorías étnicas».

«Queríamos que Mattel apoyara la película, pero no necesitábamos su aprobación. No tuvimos que ceñirnos a unos requisitos», agregó.

Precisamente, Barbie toma como objeto de burla al consejero delegado del gigante de juguetes.

«Fueron increíbles al dejarnos hacer eso. No puedo imaginar otra gran corporación que accediera a ser representada así», opinó Robbie. Al mismo tiempo, aclara que en todo caso, «las burlas son cariñosas».