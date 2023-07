La impresionante confesión de Jamie Lee Curtis sobre su adicción a las drogas y el fentanilo

La actriz de Hollywood, Jamie Lee Curtis, hizo una sorprendente revelación sobre su adicción a las drogas y el fentanilo, asegurando que a día de hoy estaría muerta si ese estupefaciente hubiese estado disponible cuando estaba sumergida en ese mundo.

La también productora lo dijo en un contexto donde se reveló que el fentanilo fue el narcótico responsable del incremento de muertes por sobredosis en EEUU en plena pandemia. Esa droga, además, causó revuelo recientemente tras la muerte del nieto de Robert de Niro.

«Yo era una adicta a los opiáceos, me gustaba sentir el zumbido de los opiáceos», comentó al programa Morning Joe. «Y si el fentanilo hubiese estado disponible, tan fácilmente disponible, como lo está hoy en la calle, estaría muerta«, reconoció.

Jamie Lee Curtis está fuera del mundo de las drogas desde hace más de dos décadas. En ese sentido, dijo considerarse «increíblemente afortunada» por no acabar en la cárcel cuando consumía sustancias prohibidas.

«Mi peor día fue casi invisible para los demás. Nunca fui arrestada. No tomé decisiones terribles drogada o bajo la influencia de las drogas de las que me tenga que arrepentir por el resto de mi vida», dijo aliviada. En seguida, comentó lo que pudo ser su futuro si no hubiera actuado a tiempo.

«Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol. No porque fueran delincuentes violentos. No porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Y soy increíblemente afortunada de que ese no fuera mi camino. Me dirigía allí», reflexionó.

LA MUERTE DE SU HERMANO

La ganadora del Oscar también abordó el tema de la muerte de su hermano por sobredosis. Nicholas Curtis, murió a los 23 años cuando consumió una sola vez.

«Estaba limpio y sobrio, salió y consumió una vez y murió de una sobredosis. Y él es uno de millones y millones de personas cuyas vidas se extinguieron debido a la adicción», apuntó Jamie Lee Curtis.