«Se ve triste», las fotos de Anuel AA que prendieron las alarmas en sus seguidores

Los fanáticos del reguetonero Anuel AA se mostraron preocupados en las redes sociales, luego de unas fotografías que subió el cantante para promocionar el lanzamiento de su nuevo tema junto al colombiano JBalvin.

En la publicación, que cuenta con más de 1.800.000 me gusta y cientos de comentarios, se ven varias fotos del puertorriqueño, incluso un para de ellas sonriendo; sin embargo, muchos de sus fans consideran que «se ve triste».

LEA TAMBIÉN: KAROL G Y FEID OFICIALIZARON SU ROMANCE Y ANUEL AA LES LANZÓ UNA INDIRECTA QUE DEJÓ A TODOS ATÓNITOS

“La canción nueva con J Balvin, está bien TAGUEENLO PA QUE LA TIRE no se supone que salga ahora, pero si lo taguean lo suficiente yo creo que él cambia de pensar”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada este sábado.

«Anuel se ve triste…”, “La segunda foto es pensando en la canción de Karol G mi ex tenía razón”, “Anuel en serio se ve muy triste”, “Te falto el filtro, que tapa el tatuaje de tu dolor de cabeza”, “Desde cuándo te volviste fotogénico”, “Compadre, ¿Estás triste?”, se puede leer entre los comentarios de sus seguidores en Instagram.

LAS FOTOS QUE COMENTAN SUS FANS

KAROL G Y SU NUEVO TEMA ¿CON MENSAJE A ANUEL?

La cantante Karol G estrenó este viernes su nuevo tema llamado «Mi ex tenía razón», una canción con la que la colombiana estaría respondiendo a las indirectas de Anuel AA y enviando un mensaje a su pareja Feid.

«Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti si te creo cuando me dices mi amor, mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Que me trata mejor», expresó la cantante.

«Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor, todo me gusta al lado de ti (…) me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty (…) no sé por qué carajos fue que lloré si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné contigo mi amor», son otros de los dardos de la colombiana a su ex.