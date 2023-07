Mamá de Chyno se pronunció en show de Miami, no le gustó concierto con Nacho en Lechería

Alcira Pérez, mamá de Chyno Miranda, reapareció esta semana y se pronunció sobre el concierto que hizo su hijo con el cantante Nacho en Lechería, estado Anzoátegui. Dejó claro que no le gustó este espectáculo.

Pérez subrayó que Chyno Miranda no está en condiciones para hacer un concierto como el de la semana pasada. La señora argumentó que el cantante de 39 años debería continuar los tratamientos para recuperar completamente su salud.

“Yo no he estado de acuerdo en que mi hijo salga a cantar en estos momentos porque no está completamente bien para hacerlo. Menos en un proceso (legal) que no está legalmente definido”, explicó Alcira Pérez a Despierta América.

Pérez también denunció que no se enteró de que Chyno Miranda había salido del hospital para hacer este concierto en el oriente del país. “A mí la Fiscalía no me notificó que le iban a dar de alta”, sentenció.

“ÉL NO ESTÁ BIEN”

La señora insistió en que Chyno Miranda no ha recuperado completamente su salud. Al igual que en otras ocasiones, responsabilizó a Astrid Torrealba, pareja del cantante, por la situación de su hijo.

”¿Cómo es posible que ella esté avalando esta presencia de mi hijo? Porque él no está totalmente bien para hacer una presentación de esta magnitud”, señaló en referencia al concierto en Lecherías.

Pérez explicó que su apelación judicial es para que su hijo recupere su salud. “A mí no me importa controlarle la vida y no dejarle hacer nada. Yo quería que él siguiera con sus terapias y todo eso, pero no lo ha hecho”, sentenció.

Tras varios años de problemas de salud, Chyno hizo su reaparición artística la semana pasada en un show privado en Lechería. Compartió el escenario con Nacho y cantaron varios de sus temas más populares.