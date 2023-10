«Me gustaría volver»: Maya, hija de Mónica Spear, habló sobre Venezuela, sus sueños y los padres adoptivos

Tras nueve años del asesinato de sus padres Mónica Spear y Thomas Berry, Maya Berry Spear aseguró que le gustaría volver a Venezuela.

«Sí me gustaría volver por un año o dos, o quizás me quede», indicó la joven durante una entrevista con Luis Olavarrieta.

Asimismo, Maya aseguró que le gusta la soledad. «La manera que yo manejaba mis sentimientos era imaginándome cosas. Para mí era difícil encontrar las palabras«, dijo.

«Estoy gozando la vida en otro país (México) con calma y sin toda la presión (…) sueño con hacer películas, tengo algunas ideas que me gustan, así como escribir libros y pintar«, expresó.

Sobre sus padres adoptivos, Maya comentó que con Ricardo «hay momentos en que nos entendemos muy bien y tenemos un humor que solo entendemos nosotros. Y Daniela es muy chévere, tiene una personalidad brutal y es muy cariñosa. Eso me parece increíble».



HABLAN LOS PADRES ADOPTIVOS DE MAYA

Ricardo Spear, hermano de Mónica y padre adoptivo de Maya, aseguró que el proceso de adopción es sencillo, mientras las personas quieran. Sin embargo, recordó que fue una etapa difícil porque ella estaba «en un momento donde cambiaba y fue un proceso como de tres meses hasta que dijo que sí».

Aunque, expresó que en su casa siempre hay un enfoque sobre qué haría Mónica en ciertas circunstancias. «Ella era un buen ejemplo en muchas cosas y yo a veces la cito. Para mí todavía ella es un ejemplo (…) pero tener a un adolescente es difícil y tuvimos muchos desafíos».

«Lo que más admiro de Maya es que en todo este proceso de reencontrarse y aprender sus habilidades sociales, y verla intentarlo y fracasar puedo conectar mucho con eso y es muy valiente de su parte», agregó.

Asimismo, Daniela Bueno, la madre adoptiva de Maya, comentó que está muy feliz de acompañarla a ella en este camino.

«Nuestra dinámica es muy amorosa. Le habló como una bebé chiquita, ella es muy dulce, sensible, escucha mucho, es atenta en lo que sucede alrededor. Es una muy buena niña», dijo.

De igual forma, recordó el momento que Maya le propuso decirle «mamá». «Maya me hizo la propuesta a mí. Recuerdo que ella se sentó al segundo día y me dijo ‘¿te puedo decir mamá?‘ Y le dije: claro tú me puedes llamar como quieras, pero por dentro estaba temblando. Lo que también le dije fue que yo no sabía ser mamá y ella me respondió ‘ok, está bien porque yo no sé como ser hija todavía y vamos a aprender tú y yo».

Aunque Daniela Bueno indicó que el amor es vital para ser feliz, sostuvo que «hay heridas que no se borran y que se viven con ellas».

«En esta casa esa figura (la de Mónica) es como un ángel, de hecho antes de mudarnos (a México) abrimos unas maletas de Mónica que tenían guardadas muchísimos años y Maya se quedó con algunos accesorios y otras cosas. Pero la ausencia de Mónica y Berry es algo que a todos nos pega y la sentimos«, acotó.

Además, Daniela recordó que fue precisamente Mónica Spear quien le presentó a Ricardo cuando ella era joven y se mudó a Valencia.

«Ricardo siempre manifestó su gran amor por Maya, era la sobrina que protegía, cuidaba y visitaba todos los fines de semana. Allí estaba esa semilla de querer ser ese protector con ella», apuntó.

Daniela Bueno destacó que le gustaría agrandar la familia para que Maya tenga un hermano. «Quizás sea el sello de esta familia, aunque con Maya me siento llena y es la verdad».