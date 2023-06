¿No quiere boda? Las indirectas que le lanzó Rauw Alejandro a Rosalía en la nueva sesión de Bizarrap

Rauw Alejandro y Rosalía son una de las parejas del momento. A través de las redes sociales no dudan en expresarse su amor uno por el otro y de hecho desde hace meses hay planes de boda a la vista. Sin embargo, con la última canción del boricua en conjunto con Bizarrap se han encendido las alarmas.

La sesión número 56 de Bizarrap es una canción que promete ser el hit del verano, gracias a su base electrónica y enérgica que se aleja del reguetón tradicional. Aunque todo parece bonito, una frase parece no cuadrar del todo. “Podemos chingar y que pasen las horas / Y por la mañana no tiene que haber boda”.

Y es que para muchos seguidores del productor de música argentina, su estudio se ha convertido en un espacio en el que los artistas sacan sus trapitos al sol. Lo que si no hay duda es que con esta canción, en cuanto a lo musical han dado en el clavo.

Esta sesión sigue dejando claro que Bizarrap sabe cómo crear éxitos, y que su fórmula sigue dando resultados. La colaboración con Rauw Alejandro ha demostrado que el productor argentino sigue en la cima, y que es capaz de crear temas electrónicos y bailables que se convierten en sinónimo de éxito.

Pero eso no es todo, la sesión también ha traído un anuncio que ha dejado a muchos con la boca abierta. Bizarrap y Rauw Alejandro han anunciado una segunda colaboración, titulada «Baby Hello». ¿Será esta la continuación de esta carta de amor improvisada?

Por otra parte, muchas personas esperan con ansias una respuesta o aclaración de la propia Rosalía.

¿QUÉ SE SABE DEL COMPROMISO?

Rosalía no ha ocultado sus ganas de querer casarse en 2023. De hecho, ha expresado en diferentes oportunidades que ya hasta tiene un vestido guardado para la ocasión.

Sobre la petición de mano, contó que ocurrió en Puerto Rico. Ambos estaban en la casa de los abuelos del cantante cuando el reloj dio las 12 del nuevo año 2023.

“Justo habíamos subido para la terraza, yo no me lo esperaba. Yo veo que él se me arrodilla y buscaba algo, no lo podía sacar, tenía trabada la caja, sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar, claro”, recordó emocionada la española.

Sin embargo, han pasado los meses y hasta ahora no han revelado una posible fecha para la ceremonia.