Papá de Pique le dedicó su estado de WhatsApp a Shakira tras los “dardos” que recibió con la canción “El Jefe”

La polémica separación entre Shakira y Gerard Pique continúa y ahora envuelve a otro familiar del exfutbolista, su padre, quien le ha dedicado un estado de WhatsApp a la intérprete colombiana.

Así lo dieron a conocer las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en el podcast Mamarazzis, donde revelaron que Joan Piqué puso en su estado de WhatsApp, un apartado de la canción. Pero también agregó otro detalle.

“Ha cambiado su foto por una imagen de la película Bailando con lobos, de Kevin Costner, y en el ‘nick’ ha puesto ‘Bailando con lobas’, en clara referencia a Shakira”, dijeron las periodistas.

LOS DARDOS A SU EXSUEGRO EN SU NUEVA CANCIÓN

Al mejor estilo de Music Session #53, en la que se fue de frente contra Piqué, la colombiana dedicó más de un fragmento a su exsuegro en su nuevo tema “El Jefe”.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz”, dice el fragmento de la canción que Shakira, al parecer, le dedicó a Joan Piqué.

Esto tendría relación con la niñera de sus hijos, Lili Melgar, a la que no se le habría pagado una indemnización tras años trabajando para la familia Piqué.