Pica y se extiende: Productor de la teleserie de Venevisión respondió a Carolina Tejera y le dice que «no fue invitada»

Las declaraciones de la actriz Carolina Tejera sobre la nueva producción de Venevisión siguen dando de qué hablar. Ahora fue el propio productor de la teleserie, Daniel Ferrer, que no se quedó callado y decidió responderle a la venezolana.

A través de un mensaje publicado en un post de Instagram de Caraota Digital, Ferrer aseguró que respeta la posición tomada por la actriz. Aunque, aclaró que ella no fue invitada para formar parte de este proyecto que marca el regreso de las producciones dramáticas en el país.

«Saludos Carolina Tejera, lamento profundamente tu mensaje, pero es más que respetable. La realidad entre otras cosas, es que no fuiste invitada a participar en el proyecto en ningún momento. Ese seguramente fue el primer motivo por el que no estás. Sin embargo, más allá de eso influye que esta producción representa la reactivación de una industria que durante siete años ha permanecido a la espera de que regresara algo que nos identifica como país, como son los dramáticos», expresó el productor.

Asimismo, manifestó que más allá de cualquier escenario o postura política, todos los actores, técnicos y equipo de producción que están involucrados en el proyecto de «Dramáticas», que son casi 100 personas directas o indirectas, «tienen salarios decentes y garantizada su comida con esta iniciativa».

«Eso me satisface más que cualquier otra cosa. El esfuerzo que hacen las marcas para que esto sea posible, la pasión del equipo y la receptividad del público es el mayor compromiso que debemos honrar», resaltó.

Los comentarios de Daniel Ferrer fueron aplaudidos por parte del elenco de esta teleserie, como el actor Carlos Guillermo Haydon.

LA RESPUESTA DE CAROLINA TEJERA

El video de Carolina Tejera generó una ola de comentarios en las redes sociales, al punto de convertirse en viral.

«Dios mío, estás llena de resentimiento y me pregunto: ¿Qué has hecho tú para ayudar (en la situación del país)? ¿Solo criticar? Por qué en vez de lanzar tu odio, más bien deberías apoyar con obras a tus compañeros. Hacer algo por el que es tu país. Porque la raíz siempre es la raíz. Otra cosa yo no soy la responsable que no te hayan invitado», fue el mensaje que envió la usuaria identificada como @Nubiadeizzo.

Ante esto, la reconocida actriz también decidió responder a esta persona a través del post de Caraota Digital.

«Claro, dos metras tienes en la cabeza. ¿Acaso los niños que se mueren por falta de medicinas, alimentación es por falta de qué? Los viejitos que no les dan sus salarios porque se los roban, los que mueren de hambre, la inseguridad. ¿Ah la loca soy yo?, ¿Acaso el 80 % de los venezolanos tiene un salario digno? Tranquila, sigan dándole circo y oxígeno a la dictadura. Ojalá no se vaya la luz cuando los estén entreteniendo de la realidad«, expresó Carolina Tejera.

EL VIDEO DE LA POLÉMICA

De acuerdo a las declaraciones de Carolina Tejera, varios de sus seguidores le preguntaron sobre su ausencia en Dramáticas. Al respecto, aseguró que “no es hipócrita” y no puede ignorar la grave crisis económica que vive el país.

“Porque no soy tan hipócrita porque tengo sangre en las venas y porque estoy clara en el 80% de los venezolanos que están comiendo caca. Estoy completamente consciente de eso y mi espíritu santo no me lo permite”, dijo en un video en su Instagram.

La actriz subrayó que no se siente cómoda viajando al país para grabar la serie. “No me permite que tenga la capacidad de montarme en un avión y llegar a Venezuela como si nada. No tengo esa capacidad. Perdónenme”, expuso.

Tejera, reconocida por su papel en la novela Gata Salvaje, también aseguró que respeta la opinión de sus colegas que sí optaron por participar en la producción. Además, recordó que no ha dejado de seguir en redes sociales o ha roto las relaciones con alguno de sus compañeros.

“Respeto la opinión de todo el mundo. Jamás he dejado de seguir a ninguno de mis compañeros. Ni los he bloqueado porque yo no soy quien para decirle a ellos si están haciendo bien o mal”, apuntó.