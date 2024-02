EN VIDEOS: Así fue regreso de Luis Miguel a Caracas casi 10 años después

Luis Miguel, el Sol de México, regresó al país tras casi 10 años de ausencia en su esperado concierto en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Como era de esperarse la noche de este lunes se viralizaron los videos del concierto donde sonaron las emblemáticas canciones: La Incondicional hasta La Bikina, pasando por Hasta que me Olvides y No sé tú.

Fui al concierto de Luis Miguel y les resumo: Luis Miguel impecable.

El acceso terrible (tanto para entrar como para salir)

Costos elevados en hidratación y bebidas

El del Drone SOY SU FAN pilotazo

El estacionamiento 10$? En serio?

El público a la altura! Civismo total pic.twitter.com/pK0XgD615E — Rossana Rodríguez da Silva (@rossanateguia) February 13, 2024

El show estuvo lleno de momentos memorables, Luis Miguel se paseó por su repertorio en medio de una puesta en escena con una gran pantalla LED y juegos de luces.

Las redes sociales se inundaron de comentarios variados sobre el concierto. Si bien unos quedaron fascinados con la presentación, otros se quejaron de que el cantante no interactuó, ni saludó al público durante la hora y 40 minutos que duró el show.

El de Luis Miguel es el primer concierto que se realiza en el Estadio Monumental Simón Bolívar, que tiene capacidad para 38.000 espectadores.

Aunque el líneas generales los fanáticos elogiaron la actuación del Sol de México, a algunas personas no les gustó que no saludara, diera las gracias o se despidiera.

☀️Sin saludo ni despedida: Luis Miguel en Caracas

🎤El concierto que estaba pautado para las 9:00 p.m. empezó a las 9:20 p.m. ya que las personas seguían llegando al Monumental Simón Bolívar. Usuarios denunciaron retrasos para ingresar al estadio y mala organización. pic.twitter.com/wkmilaYJ7Y — Ideadatos (@ideadatos) February 13, 2024

No obstante, otras personas como el periodista Robert Lobo justificaron al cantante.

«Yo no detecté fallas de sonido. ¿Que si Luis Miguel no saludó ni dió las gracias? Durante su tour nunca lo ha hecho. No da las gracias, pero al final si hace la reverencia junto a todos sus músicos, el que conoce de arte sabe q eso es respeto. Siempre exigente y a todo dar», indicó.

Yo no detecté fallas de sonido. ¿Que si Luis Miguel no saludó ni dió las gracias? Durante su tour nunca lo ha hecho. No da las gracias, pero al final si hace la reverencia junto a todos sus músicos, el que conoce de arte sabe q eso es respeto. Siempre exigente y a todo dar pic.twitter.com/Ln0v2UQr1p — Robert Lobo (@RobertLobo_) February 13, 2024

PROBLEMAS DE LOGISTICA

Además de la actitud de Luis Miguel, en redes también hablaron sobre ciertos retrasos horas antes del inicio del show en La Rinconada.

Deben disculpar a Luis Miguel por no bajarse del escenario para saludar especialmente a cada persona de su público con un beso en la mejilla 😮‍💨 No sé qué querían pic.twitter.com/n9RnQ7zNvb — m (@damelispulgar) February 13, 2024

La principal queja en redes sociales pasó por la dificultad para el acceso y salida del estadio. Aunque abrieron sus puertas a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, hora de inicio del concierto, no habían podido ingresar todas las personas.

Anoche Luis Miguel en el monumental. Mi única queja Luismi no dijo ni Hola Venezuela. Simplemente se montó cantó espectacular y se largó. Pues … Es el Sol.. pic.twitter.com/MObWilRyWa — Esme (@djmerald) February 13, 2024

Asimismo, varios usuarios de Twitter (X) comentaron que muchos adultos mayores y mujeres embarazadas tuvieron que revender sus entradas al no poder hacer la cola kilométrica para ingresar al estadio.

Por este motivo el espectáculo se tuvo que retrasar 22 minutos.

#13Feb #Caracas #LuisMiguel@DarvinsonRojas: 355 ml de agua en 5 dólares en el concierto de Luis Miguel en el Estadio Monumental de Caracas. pic.twitter.com/rCFqy3iv5J — Reporte Ya (@ReporteYa) February 13, 2024

Otro de los aspectos criticados fueron los altos precios de los productos en el Monumental. Lo más económico que podían comprar los fanáticos era una agua de 355ML por $5, según testimonios en Twitter (X).