Presentador que botó a productor está en nueva polémica, ahora fue en show de Telemundo con un venezolano

El presentador peruano Andrés Hurtado se encuentra nuevamente apuntado por los focos, después de que protagonizó este miércoles un encontronazo con los conductores del programa Hoy Día de Telemundo.

Andrés Hurtado fue recibido en el programa, pero no tardó en molestarse por la presencia del venezolano Frederik Oldenburg, quien lo criticó hace pocos días. “¿Podemos ir al corte? Pedí que no estuviera en el set, en la entrevista… no hay que romper los protocolos”, indicó.

“Soy el invitado y vamos a aguardar un protocolo. Muy claro les dije: con el señor no quiero estar al lado”, manifestó Andrés Hurtado en plena transmisión. “Hay muchas fallas… Yo puedo pedirle que no esté en mi entrevista”, dijo notablemente molesto.

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ da la cara en Hoy Día tras su encontronazo con Frederik Oldenburg. pic.twitter.com/sO5RfuRhjF — hoy Día (@hoydia) June 8, 2023

“Qué buena actuación”, le dijo Frederik, ante lo que Andrés Hurtado respondió: “no es actuación”. “Yo avisé que yo no deseaba… Me siento muy incómodo por él«, acotó.

SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Tras el cruce con Frederik Oldenburg, Andrés Hurtado estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad al conductor. “Beso, beso, beso”, dijeron desde detrás de cámara en todo de broma, algo que no agradó al conductor peruano.

“Saben qué, la producción, contrólese. Cálmense y conserven sus trabajos”, dijo Andrés Hurtado ante las cámaras. “Háganme caso y triunfarán. Cuando ellos, producción, tengan una falla, díganselo en vivo”, dijo a los conductores de Andrés Hurtado.

Por otra parte, Andrés Hurtado fue cuestionado por despedir a un productor durante una transmisión de su programa por Panamericana TV. Sin embargo, aceptó que le dará una segunda oportunidad.

“José Malpartida, productor general de Sábado con Andrés, Perú, gracias a tus cuatro abogados, ya que no voy a estar en la reunión de Perú con los directivos, pues el día sábado te quiero en Sábado con Andrés”, dijo.

Aunque le ofreció una disculpa a su productor, Andrés Hurtado defendió su accionar. “Hay cosas que ustedes tienen que aprender, que en televisión se maneja una máxima perfección, no puede haber errores”, añadió.