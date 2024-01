﻿ Presentadora Laura Vieira reveló que padece cáncer: «me tomó por sorpresa y me ha derrumbado»

La presentadora venezolana Laura Vieira reveló el jueves que fue diagnosticada de cáncer de mama en diciembre, algo que la «derrumbó» anímicamente. A pesar de la desafortunada sorpresa, aseguró que ya se encuentra bajo tratamiento.

«Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible», dijo Vieira en una publicación en Instagram.

La también actriz reveló las razones por las que ha estado ausente y alejada de las redes sociales. «Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza», indicó.

Vieira aseguró que ha estado acompañado de sus hijos y demás seres queridos durante esta situación. «Me atrevo a confesar que todo esto me tomó por sorpresa y me ha derrumbado, pero por ellos también me levanto y doy la pelea», dijo.

VIEIRA: «QUEDA OTRO CAMINO»

La actriz reconoció que decirlo en público la hace sentir «más libre» y le ayuda a «sobrellevar la carga». «Ya comencé el tratamiento por el flanco de la quimioterapia con todos sus embates», subrayó Vieira.

«Es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, es duro y tarda en procesarse, pero no queda otro camino que afrontarlo. Y por afrontarlo no me considero valiente, ni guerrera. Solo soy un ser humano lleno del miedo inevitable», indicó.

Vieira aseguró que el diagnóstico la «golpeó» y la «sacó de su eje». «Te roba y te baja de la autopista en la que uno convierte la vida. Solo deseo encontrar esa fortaleza que necesito en la Fe, la oración y el amor», añadió.

La publicación de Vieira cuenta con más de 27.000 likes en menos de 24 horas y cientos de comentarios positivos. Amigos y fanáticos le enviaron los mejores deseos y vaticinaron que podrá superar la enfermedad.