Shakira, TikTok y el comentario que molestó en vivo a Piqué cuando hablaron de su ex

A pesar de que llevan más de un año separados, todo parece indicar que Gerard Piqué no ha sacado a Shakira de su cabeza. O al menos esto hizo parecer por el enfado que agarró durante una transmisión en vivo cuando mencionaron a la cantante colombiana.

Piqué estaba durante la transmisión de After Kings League con el streamer Ibai Llanos y otras personalidades de Internet. Mientras hablaba de las sanciones de la competencia, el exfutbolista se molestó.

“¿Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene?”, dijo Ibai Llanos. “De verdad. Es que sigue a 65 personas y me ha seguido”, continuó. “Es que me ha venido a la cabeza. Me ha impactado”, acotó.

A algunos de los streamers les hizo gracia el comentario, producto de la relación que tuvieron Piqué y Shakira. Incluso, Ibai parece estar ocultando sus risas, hasta que el exfutbolista del FC Barcelona respondió.

“ES PARA METERTE UNA BRONCA”

El comentario no le hizo la más mínima gracia a Piqué, quien mantuvo una cara larga mientras Ibai hablaba. Esperó unos segundos y arremetió en contra del famoso streamer español.

“Venga, check, va. No tiene nada que ver; es de meterte una bronca de manual. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, dijo Piqué. “He intentado que nos la pasemos bien. Vale”, respondió Ibai.

Ibai pinchando a Piqué porque Shakira le ha seguido en TikTok 😂😂😂 pic.twitter.com/FH28mDhodh — SESTRA (@sestravip) July 27, 2023

Shakira ha dedicado varias canciones a su exnovio, destacando la colaboración que hizo con Bizarrap. Por su parte, Piqué ha buscado evitar el tema y se le ha visto incómodo en las ocasiones en las que menciona a la colombiana.

La pareja se conoció en 2010 y confirmaron su noviazgo en marzo de 2011. Durante su relación, tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, y se separaron en 2022, producto de una supuesta infidelidad de Piqué.