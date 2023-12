﻿ Video Viral: Isabella Rodríguez «se desmayó» en Portadas... y resultó ser una broma por Día de los inocentes

La modelo y presentadora de televisión Isabella Rodríguez «se desmayó» este jueves, 28 de diciembre, en plena transmisión del programa Portadas, pero todo resultó ser una broma por el Día de los Inocentes.

Rodríguez estaba en cámara con su compañero Leo Aldana, quien comentaba sobre lo que tenían preparado. Mientras tanto, la presentadora parece estar descompensada y hasta se apoya unos segundos en el hombro de su compañero.

Otro de los presentadores del matutino de Venevisión, Jordan Mendoza entró al plató para ayudar a Rodríguez, mientras que Leo Aldana están sorprendido por lo que ocurre. Sin previo aviso, la presentadora se desploma y sus compañeros deben aguantarla.

«Isa, Isa… Bueno, Venezuela, a partir de este momento… A ver si nos pueden asistir acá», dice Aldana, quien está notablemente preocupado. «Manden a corte… Asistencia médica, por favor», decía el presentador.

NO LE GUSTÓ LA BROMA DE RODRÍGUEZ

Mientras que Aldana aguantaba a Rodríguez en el suelo, ella se recuperó y miró directamente a la cámara. «28 de diciembre, bellos, Día de los Inocentes. Perdón, equipo, no podía dejar pasar esta oportunidad», dijo la presentadora.

La broma de Rodríguez no le gustó a su compañero y este reconoció que estaba «sorprendido» por lo ocurrido. «Esto no te lo perdono. Esto no se hace», aseveró Aldana en plena transmisión.

¡Fue un pequeña broma 😅🤣! Nuestros queridos @JordanMendoza1 e #IsabellaRodríguez 🙌🏼 decidieron hacerles una broma a todo el equipo de #PortadasAlDía 🧡 por el Día de los Inocentes ✨ pero a @leoaldana no pareció divertirle mucho 😣 ¿Tu también caíste 😂? pic.twitter.com/BlSILPUERF — Portadas Venevision (@portadas_vv) December 28, 2023

Con el paso de los segundos, Aldana se tranquilizó y hasta felicitó a Rodríguez por su interpretación. «Te acabas de graduar de actriz», afirmó, mientras que el resto del equipo gritaba la palabra «Óscar», refiriéndose a los Premios de la Academia.

De acuerdo a lo publicado en las redes sociales del magazine, tanto Jordan Mendoza como el equipo técnico estaban al tanto de la broma que se tenía preparada, así que los sorprendidos resultaron ser el resto de los presentadores.