El escándalo de Lewis Hamilton, podría perder el título de la Fórmula 1 del 2008

El piloto brasileño Felipe Massa comenzó el proceso legal en contra de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 para arrebatarle a Lewis Hamilton el título de la Temporada 2008 de la competición.

Los abogados de Massa enviaron una carta de ocho páginas a la FIA y la Formula One Management (FOM). Bajo el título de “Aviso Previo de Reclamación”, cumplió el primer paso legal para apelar el resultado del campeonato.

El argumento de Massa es que fue el principal afectado del Chashgate, el mayor escándalo de la Fórmula 1, cuando Nelson Piquet Jr. chocó su monoplaza adrede para ayudar a su compañero en Renault, Fernando Alonso, a ganar la carrera en Singapur.

“Claramente, el señor (Massa) es el legítimo campeón de 2008, y la Fórmula 1 y la FIA han ignorado deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título”, dice la demanda.

MASSA PERDIÓ “DECENAS DE MILLONES”

Felipe Massa alegó que perdió grandes sumas de dinero al no obtener el título que, según él, merecía. “Esto le costó decenas de millones de euros en pérdidas de ingresos y primas”, explicaron sus abogados.

El Gran Premio de Singapur ha sido uno de los más polémicos de la historia. A pesar de hacer la Pole Position, Massa quedó en decimotercera posición, mientras que Hamilton obtuvo el tercer lugar.

Finalmente, el campeonato mundial se definió por un solo punto entre Hamilton (98 puntos) y Massa (97). En caso de que la carrera se hubiera anulado, el piloto brasileño habría ganado el título del 2008.

Bernie Ecclestone, el ex jefe de la F1, reconoció que sabían que Piquet chocó su carro a propósito, pero “decidieron no hacer nada”. “Hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él (…) Fue engañado y no se llevó el título que merecía”, afirmó.

Hamilton ganó en 2008 el primero de sus siete títulos mundiales y es el piloto con mejores estadísticas en la categoría. Por su parte, Massa nunca recuperó el nivel de esa temporada y no consiguió quedar campeón de la competición.