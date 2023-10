El espeluznante video de la luchadora que perdió dos dientes en plena pelea de BKFC

La luchadora Melanie Shah perdió dos dientes en un evento de peleas sin guantes en Virginia, Estados Unidos. Las imágenes del combate se viralizaron y sorprendieron a millones de personas en redes sociales.

Shah protagonizó el evento principal de una jornada de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en la que se enfrentó a Britain Hart, histórica luchadora profesional de boxeo y de artes marciales mixtas.

Medios especializados indicaron que Hart apeló a sus habilidades y aplastó desde el principio hasta el final a su oponente. Incluso, las cámaras captaron cuando volaron dos de los dientes de Shah por un puñetazo.

A pesar de la brutal golpiza y la agresividad de su rival en el último round, Shah aguantó hasta el final del combate. Igualmente, los jueces dieron a Hart como ganadora unánime y mantuvo su cinturón en la BKFC.

Tras el combate, el rostro de Shah quedó completamente destrozado, pero pudo salir del cuadrilátero por sus propios medios. Además, dio una entrevista a Bare Knuckle News y aseguró que no se arrepiente de aceptar el reto ante Hart.

«Aunque no lo parezca, disfruté todo el proceso y disfruté estar en el ring y desafiarme a mí misma», explicó Shah. «Creo que después de la primera ronda, me di cuenta de que ella era mucho más dura de lo que esperaba», reconoció.

Britain Hart knocks out Melanie Shah's teeth, retains championship and Shah does this interview right after! @bareknucklefc #bkfc51 👊🏼 🩸 @BareknuckleNews pic.twitter.com/tainAbmAnf

