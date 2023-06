El insólito caso del empresario brasileño que se viraliza: Dejará toda su herencia a Neymar por este motivo

En las últimas horas, Neymar ha sido noticia por una sorprendente razón que ha dejado perplejos a muchos. A diferencia de otras veces, esta no tiene nada que ver con su carrera futbolística ni con sus supuestas infidelidades. El astro brasileño, que ha construido una gran fortuna a lo largo de su carrera, recibió de manera inesperada una herencia de un empresario.

Según Forbes, Neymar tiene unas ganancias anuales cercanas a los 95 millones de dólares, gracias a su salario, propiedades, negocios externos y acuerdos publicitarios. Pero ahora, gracias a este fan incondicional, su patrimonio podría aumentar aún más.

El hombre, que es soltero y no tiene hijos, confesó haberle dejado todos sus bienes en un testamento al jugador de la selección de Brasil. Según el portal Metrópoles, el brasileño reveló que tiene problemas de salud y que tomó esta determinación por el aprecio que le tiene al futbolista.

«Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas cuando ya no esté», expresó.

En ese sentido, el empresario declaró que le gusta Neymar y que se identifica mucho con él.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, dijo.

A pesar de una temporada marcada por las lesiones y las polémicas, el brasileño cuenta con una legión de fans incondicionales.

Actualmente, Neymar sigue siendo jugador del PSG, pero su futuro es incierto. Se rumorea una posible vuelta al FC Barcelona o un interés en la Premier League por parte de clubes como el Manchester United, Chelsea y Newcastle.

Sin embargo, en los últimos días ha cobrado fuerza la idea de que el brasileño permanezca en el club parisino. Está ilusionado con volver a trabajar con Luis Enrique, con el que sacó su mejor versión en el Barça.