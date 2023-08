EN VIDEO | La pelea duró 40 segundos: Así fue la escalofriante lesión que sufrió un luchador ruso

El luchador ruso Grigoriy Ponomarev sufrió una escalofriante lesión de tibia durante una pelea de MMA el sábado. El incidente ocurrió a los 40 segundos del primer asalto de la pelea contra Mukhamamd Vakhaev en el Absolute Championship Akhmat 161 en Moscú.

Ponomarev intentó derribar a Vakhaev, pero apoyó mal la pierna izquierda y se le fracturó la tibia. En ese instante, todos se dieron cuenta de la gravedad de la lesión menos Mukhamamd, quien de inmediato se le fue encima para terminarlo.

Afortunadamente, debido a la rápida intervención del árbitro, logró impedir que el peleador lesionado siguiera recibiendo castigo.

La lesión fue tan grave que Ponomarev tuvo que ser operado. “Bueno, chicos, todo está bien. Ya se insertó la pierna, entonces tendré algo que decirle a todos los que me apoyan y se preocupan. Gracias, todo estará bien», comentó el luchador.

I’m warning you now. This is a horrible, potential career ending injury.

Grigoriy Ponomarev destroys his leg/knee/everything at ACA 161. Wait for the replay pic.twitter.com/JTN4oAdrYH

— caposa (@Grabaka_Hitman) August 11, 2023