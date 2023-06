Escándalo en el fútbol de Ecuador: César Farías golpeó a dos jugadores del equipo rival y el video se hace viral

El técnico venezolano César Farías ha sido acusado de protagonizar un episodio violento durante el partido que enfrentó a Delfín y Aucas en el estadio Jocay de la ciudad de Manta este pasado domingo.

Durante el transcurso del primer tiempo, Farías cayó al suelo tras un choque con Juan Pablo Ruiz, quien estaba realizando una defensa férrea sobre Luis Cangá.

Mientras Ruiz se acercaba para disculparse, Farías le propinó un puñetazo. Posteriormente, cuando Brian Oyola intentó acercarse al entrenador para calmar la situación, también recibió un golpe.

El árbitro del encuentro, Gabriel González, mostró la tarjeta roja a Farías en el momento en el que intentaba volver a atacar.

La conducta violenta de César Farías provocó una pelea entre los miembros de los equipos Delfín y Aucas, que originó la intervención de la policía para calmar la situación.

El partido quedó detenido durante unos minutos mientras Farías seguía protestando, pero finalmente decidió retirarse del campo de juego y el partido se reanudó unos 18 minutos después.

De acuerdo con las regulaciones de la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro, Farías podría enfrentar una sanción de entre seis meses y un año. El árbitro deberá presentar su informe y se espera que se tome una decisión al respecto entre el martes 13 y el miércoles 14 de junio.

Este suceso tuvo lugar durante la penúltima jornada de la primera fase del campeonato nacional, en el que Delfín se impuso por 2-0 sobre Aucas.

La actitud agresiva de Farías ha generado una gran polémica en el mundo del fútbol, y muchos han condenado su comportamiento violento.

LO QUE DIJO CÉSAR FARÍAS

Tras lo ocurrido, el técnico venezolano pidió disculpas a los ecuatorianos durante una entrevista en el programa «UIO» de El Canal del Fútbol.

«Primero quiero disculparme. Sin duda esta no es la imagen que quiero dejarles. La violencia no es justificable, pero yo no le pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron a mí. No digo que está bien, pero quiero que se sepa que hubo un motivo que me descolocó unos segundos», afirmó Farías.

«Yo conozco de preparación física y sé que pudo desacelerar o cambiar de dirección. Si voy hacia alguien y no me puedo detener, lo voy a abrazar y me voy a caer, no le voy a poner el codo y la rodilla», explicó.