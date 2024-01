Fiesta y samba: La eufórica celebración en La Guaira tras el campeonato de los Tiburones

Las calles de toda Venezuela se llenaron de alegría por el octavo campeonato conseguido por los Tiburones de La Guaira.

A través de redes sociales empezaron a circular las imágenes de la celebración. El epicentro de la festividad estuvo en el Litoral Central donde la fanaticada llevaba esperando 38 años por ver nuevamente ganar a su equipo.

Tuve el honor junto a mi hermano @AdelinoLopez de transmitir la final en la nueva Cinta Costera de Catia La Mar por invitación del buen amigo @Jateranoficial Esta fue la reacción de más de 20 mil personas presentes en un estallido de alegría sin precedentes. pic.twitter.com/WIYS9vBeyu — Fryddmar Alvarez (@Fryddmar) January 29, 2024

Miles de personas abarrotaron las principales calles y avenidas de La Guaira, donde se instalaron entre otras cosas, pantallas gigantes para que vieran el partido frente a Cardenales de Lara.

Además, el gobernador José Alejandro Terán adelantó que la celebración se extenderá hasta este lunes, por lo que decretó día no laborable.

«A partir de las 4 de la tarde desde Caraballeda, en el karting de La Guaira será la gran caravana de la victoria y habrá un concierto con muchos artistas para seguir celebrando. El lunes no se trabaja en La Guaira porque celebramos», aseveró.

CONFIRMADO: Jugadores de los @tiburones_net , actuales campeones de la @LVBP_Oficial 2023-2024, se comunicaron conmigo hace minutos y me informan que mañana lunes se suman a la gran caravana guairista que llenará de alegría a nuestro pueblo. ¡Los esperamos! #LaGuaira pic.twitter.com/vzmaot29Wf — José Alejandro Terán (@Jateranoficial) January 29, 2024

Oswaldo Guillén también hizo unas breves declaraciones después del triunfo de su equipo.

«Para mí esto significa más que ser Campeón Mundial, aunque mucha gente dirá que estoy loco. El campeonato mundial me ha dado más real, pero este era el equipo que me vio nacer. La última vez que estuve aquí salí por la puerta de atrás, yo pensé que no me volvería a poner este uniforme, pero el tiempo de Dios es perfecto«, señaló el estratega.

UN MANAGER CONDECORADO🎖️🏆 🗣️Ozzie Guillén: “Mucha gente va a decir que estoy loco, pero esto (El campeonato con La Guaira) significa más que la Serie Mundial”🦈 📹 Cortesía de Simple TV pic.twitter.com/rO8jmTtfQL — Meridiano (@Meridianoonline) January 29, 2024

LOS TIBURONES DE LA GUAIRA

Los Tiburones de La Guaira finalmente acabaron con su sequía de títulos, que se extendió por casi 40 años, tras vencer a los Cardenales de Lara 3 carreras por 0 y coronarse campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los salados se impusieron a los pájaros rojos en cinco juegos, quedando la serie 4-1, y por fin le brindaron una alegría a sus fanáticos.

Es importante recordar que Tiburones de La Guaira no se imponía en una final de la pelota criolla desde la temporada 1985-86, lo que los llevó a una sequía de 38 años sin alzar el título de la LVBP.

Ahora los salados tendrán la responsabilidad de representar a Venezuela en la Serie del Caribe que se llevará a cabo en Miami a partir del próximo jueves 1 de febrero.