﻿ Jonrón, gritos y golpes: Los videos de la trifulca entre Tiburones y Cardenales que se viralizan

El segundo partido de la final del béisbol venezolano se vio empañado por la trifulca entre los jugadores de los Tiburones de La Guaira y los Cardenales de Lara.

Todo comenzó cuando el pelotero de La Guaira, Maikel García, conectó un cuadrangular para poner arriba a su equipo. Sin embargo, más allá de celebrar con respeto, se dedicó a provocar a sus rivales mientras recorría las bases.

El grandeliga de los Kansas City Royals hizo un ‘perreo’ y luego lanzó el bate hacia el dugout de sus rivales. El árbitro principal del compromiso lo expulsó de inmediato. No obstante, esto no iba a evitar la trifulca que se formaría una vez que García pisó el plato.

TODO ESTO lo genera un solo ser: Maikel García. Si la @LVBP_Oficial no toma cartas en el asunto en la final entre Tiburones y Cardenales, el resto es BOCHORNO. Así, sin más. pic.twitter.com/8LSNWmco5F — ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) January 25, 2024

De inmediato los jugadores de Cardenales de Lara salieron del banquillo en protesta por la falta de respeto y todo se salió de control. En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver como muchos de los peloteros de ambos equipos se fueron a los golpes.

Hasta el momento la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no ha anunciado ninguna sanción contra Maikel García o algún otro pelotero de Tiburones o Cardenales. Por lo cual, se espera que el toletero regrese al terreno de juego este 25 de enero en el tercer juego de la final.

LAS PALABRAS DE MAIKEL GARCÍA, JUGADOR DE TIBURONES

En declaraciones ofrecidas a IVC, Maikel García aseguró que su intención nunca fue la de provocar a sus rivales.

«La verdad no busqué provocar a nadie, solo me disfruté el batazo porque fue un momento clave del juego y le pude dar la victoria al equipo y nos pusimos 2-0, eso es lo importante. No trato de ofender a ningún rival y solo me dejé llevar por la emoción», expresó el pelotero de Tiburones.