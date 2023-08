Le entregan a ciclista paralímpico un reloj de premio a pesar de no tener antebrazo y su ingeniosa reacción se hace viral

Ricardo Ten, ganador de tres oros paralímpicos en los Campeonatos Mundiales de ciclismo, se volvió viral después de que le otorgaran como premio un costoso reloj.

El video obtuvo miles de visitas en cuestión de minutos y muchos lo calificaron como inadecuado debido a que el deportista no tiene antebrazos.

A pesar de esto, en vez de sentirse ofendido, el atleta ha decidido tomarse esta situación con humor.

— Cycling out of context (@OutOfCycling) August 14, 2023

Not a very well thought gift. pic.twitter.com/hRhaTfnGsE

El corredor español respondió a la polémica lanzando un mensaje de inclusión social. En un video compartido en redes sociales, aparece con un reloj en el brazo y grita: «¿Qué hora es? La hora del campeón del mundo». En el mensaje que acompaña la publicación, elogia a la marca Tissot por «creer en este súper mundo de inclusión».

Lo mejor de todo es que aunque muchos pensaron que no lo podría usar, muestra como sí lo hace.

Thank you @TISSOT for believing in this super world of inclusion #Glasgowscotland2023 #Paracycling pic.twitter.com/7uHfdncJcf

— Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 11, 2023