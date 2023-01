Los impactantes números que habría dejado la presentación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo fichó por el Al-Nassr, y desde que estampó su firma con el club de Arabia Saudí, ha sido tema de conversación dentro del deporte. Millones siguieron su presentación con su nuevo conjunto, lo que es una prueba de lo que genera el "Bicho".

De hecho, el furor con CR7 es tal, que el astro portugués habría tenido más vistas en su presentación que la misma final del Mundial entre Argentina y Francia.

El periodista portugués Pedro Sepúlveda indicó que tal acto alcanzó las 3 mil millones de visualizaciones en 40 canales en todo el mundo. La final del Mundial de Qatar logró, entre tanto, 2 billones de vistas.

No obstante, Sepúlveda no sustentó su tuit con más elementos, por lo que muchos ponen en duda la veracidad. Lo que es innegable, es que Cristiano Ronaldo mueve masas.

Cuando el Al-Nassr fichó a la leyenda del Real Madrid CF y Manchester United, su cuenta de Instagram creció exponencialmente. El perfil pasó de tener a cerca de 500 mil seguidores a casi 10 millones.

En su presentación del pasado martes como nuevo jugador del Al Nassr, CR7 dijo que su contrato con el club saudí es "único" ya que él es un "jugador único".

"Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal", dijo al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo con sede en Riad, la capital de Arabia Saudita.

"Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo", dijo el jugador ganador de cinco balones de oro.

❗️The presentation ceremony of @Cristiano Ronaldo at @AlNassrFC reached 3 billions views on 40 channels around the world. While @FIFAWorldCup Final in Qatar had 2 billion views overall. 🇵🇹👀 pic.twitter.com/3LpND2HzB1

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 5, 2023