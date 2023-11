Paige VanZant, la luchadora que ganó más dinero como «reina» de OnlyFans que en su carrera en la UFC

La exluchadora Paige VanZant reveló que ganó más en un día en OnlyFans que durante toda su carrera en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo.

VanZant, quien hoy tiene 29 años, ganó miles de seguidores en todo el mundo gracias a sus grandes peleas. No obstante, eso no se traducía en grandes ingresos para ella, por lo que decidió tomar otro camino.

En 2020 muchos de sus seguidores la instaron a abrirse una cuenta en OnlyFans. Desde entonces, cobrando $9,99 al mes a sus seguidores ha ganado más dinero del que se imaginó, según lo reveló en el podcast ‘Only Stans’ de Barstool Sports.

«OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos», comentó. Todo el éxito que ha tenido la ha llevado a proclamarse como la «reina de OnlyFans». En su perfil se pueden encontrar fotos provocativas y explícitas de ella misma.

A pesar de esto, VanZant se ha propuesto cada día llegar a más personas a través de diferentes medios.

«Fuera de la UFC y de la lucha, ha sido bastante exitoso. He trabajado arduamente en otras industrias y estoy tratando de hacer la transición a una personalidad más convencional», comentó.

De igual forma, comentó que ahora mismo se siente bien y es consiente que quizás algunas empresas no quieran contratarla por tener una cuenta en OnlyFans.

«Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, realmente no me importa», señaló.

Actualmente, Paige VanZant decidió incursionar en la lucha libre. Ahora forma parte de la compañía All Elite Wrestling, rival de la mítica WWE.